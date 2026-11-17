Bazı Yumurtalar Neden Beyaz Bazıları Kahverengi?
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Markette bazı yumurtalar beyaz, bazıları kahverengi olur. Michigan State Üniversitesi'nin uzantı biriminin yazısında kabuk renginin tavuğun genetiğiyle belirlendiği anlatılıyor. Hangi renkte yumurta vereceği ise tavuğun ırkına bağlı. Kabuğun rengi, yumurtanın besin değerini değiştirmiyor.
Kabuk rengini tavuğun ırkı ve genetiği belirler.
Kahverengi yumurta, beyaz yumurtadan daha sağlıklı değildir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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