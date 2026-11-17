Markette bazı yumurtalar beyaz, bazıları kahverengi olur. Michigan State Üniversitesi'nin uzantı biriminin yazısında kabuk renginin tavuğun genetiğiyle belirlendiği anlatılıyor. Hangi renkte yumurta vereceği ise tavuğun ırkına bağlı. Kabuğun rengi, yumurtanın besin değerini değiştirmiyor.

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