Marketlerde Neden Sürekli Müzik Çalar?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yavaş müzik müşteriyi rafların arasında daha uzun tutuyor
Çalan şarkının türü sepete giren ürünü bile değiştirebiliyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın