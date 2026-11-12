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Yaşam
Marketlerde Neden Sürekli Müzik Çalar?

Marketlerde Neden Sürekli Müzik Çalar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 22:31
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Market raflarının arasında dolaşırken arka planda hep bir müzik çalar. Çoğu kişi onu fark etmez bile. Oysa yapılan araştırmalar, çalan şarkının temposundan türüne kadar her şeyin müşterinin ne kadar oyalanacağını ve sepetine ne koyacağını etkileyebildiğini gösteriyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Yavaş müzik müşteriyi rafların arasında daha uzun tutuyor

Yavaş müzik müşteriyi rafların arasında daha uzun tutuyor

Konuyla ilgili en çok bilinen çalışmayı pazarlama araştırmacısı Ronald Milliman yaptı. Milliman, 1982'de yayımlanan araştırmasında bir süpermarkette bazı günler hızlı, bazı günler yavaş tempolu müzik çaldırdı ve müşterilerin davranışlarını karşılaştırdı.

Yavaş müzik çalan günlerde müşteriler mağazanın içinde daha yavaş yürüdü. Raflar arasında daha uzun süre kalan müşterilerin alışverişi de büyüdü. Yavaş müzik çalınan günlerde satışlar, hızlı müzik çalınan günlere göre belirgin biçimde daha yüksek çıktı.

Sonraki yıllarda yapılan çalışmalar etkinin her müzikte aynı olmadığını ortaya koydu. 2011'de bir mağazada yapılan deneyde, yavaş tempo özellikle hüzünlü, minör tondaki şarkılarla birlikte çalındığında satışları artırdı.

Neşeli, majör tondaki şarkılarda ise temponun hızlı ya da yavaş olması pek fark yaratmadı. Yani marketin satışlarını etkileyen şey yalnızca şarkının hızı değil, hızla ruh halinin birleşimi.

Çalan şarkının türü sepete giren ürünü bile değiştirebiliyor

Çalan şarkının türü sepete giren ürünü bile değiştirebiliyor

Müziğin etkisi yalnızca alışverişin süresiyle sınırlı değil. 1997'de bilim dergisi Nature'da yayımlanan bir araştırmada, İngiltere'deki bir süpermarketin şarap reyonunda iki hafta boyunca bazı günler Fransız, bazı günler Alman müziği çalındı.

Rafa fiyatı ve tadı birbirine yakın dört Fransız ve dört Alman şarabı yan yana dizildi. Fransız müziği çalan günlerde Fransız şarapları, Alman şaraplarından daha çok sattı. Alman müziği çalınan günlerde ise Alman şarapları öne geçti.

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu müşterilerin bu etkinin farkında olmamasıydı. Ankete katılan 44 müşteriden yalnızca 6'sı çalan müziğin seçimini etkilediğini söyledi.

Benzer çalışmalar müziğin türünün de önemli olduğunu gösteriyor. Bir şarap dükkanında yapılan araştırmada klasik müzik çalındığında müşterilerin popüler müzik çalınan günlere göre daha pahalı şaraplara yöneldiği görüldü. Marketlerin müzik seçimini rastgele yapmamasının nedeni de bu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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