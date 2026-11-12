Marketlerde Neden Sürekli Müzik Çalar?

Konuyla ilgili en çok bilinen çalışmayı pazarlama araştırmacısı Ronald Milliman yaptı. Milliman, 1982'de yayımlanan araştırmasında bir süpermarkette bazı günler hızlı, bazı günler yavaş tempolu müzik çaldırdı ve müşterilerin davranışlarını karşılaştırdı.

Yavaş müzik çalan günlerde müşteriler mağazanın içinde daha yavaş yürüdü. Raflar arasında daha uzun süre kalan müşterilerin alışverişi de büyüdü. Yavaş müzik çalınan günlerde satışlar, hızlı müzik çalınan günlere göre belirgin biçimde daha yüksek çıktı.

Sonraki yıllarda yapılan çalışmalar etkinin her müzikte aynı olmadığını ortaya koydu. 2011'de bir mağazada yapılan deneyde, yavaş tempo özellikle hüzünlü, minör tondaki şarkılarla birlikte çalındığında satışları artırdı.

Neşeli, majör tondaki şarkılarda ise temponun hızlı ya da yavaş olması pek fark yaratmadı. Yani marketin satışlarını etkileyen şey yalnızca şarkının hızı değil, hızla ruh halinin birleşimi.