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Trafik Lambalarında Kırmızı Işık Neden Hep En Üsttedir?

Trafik Lambalarında Kırmızı Işık Neden Hep En Üsttedir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 17:54
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Hangi şehirde olursanız olun, trafik lambasına baktığınızda kırmızı ışığı en üstte, yeşili en altta görürsünüz. Bu sıralama tesadüf değil. Hem güvenlikle ilgili bir nedeni hem de 19. yüzyılın demiryollarına uzanan bir geçmişi var.

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Renk körleri ışığı yerinden tanıyor

Renk körleri ışığı yerinden tanıyor

Kırmızının hep en üstte olmasının en önemli nedeni, ışıkların yerinin hiç değişmemesi. Renk körlüğü olan sürücüler kırmızı ile yeşili ayırt etmekte zorlanabiliyor. Bu sürücüler hangi ışığın yandığını rengine değil konumuna bakarak anlıyor. En üstteki lamba yanıyorsa durmaları gerektiğini biliyorlar.

Yatay trafik lambalarında da aynı mantık geçerli. Bu lambalarda kırmızı ışık genellikle en solda yer alıyor.

Renkler demiryollarından geliyor

Renkler demiryollarından geliyor

Trafik lambalarındaki renkler, 1830'lardan beri demiryollarında kullanılan sinyal sisteminden geliyor. Demiryolu şirketleri durmayı göstermek için kırmızıyı seçti, çünkü kırmızı yüzyıllardır tehlikeyi anlatıyordu. Başlarda geç için beyaz, dikkat için yeşil kullanılıyordu. Beyaz ışığın sık sık karışıklığa yol açması üzerine geç için yeşil, dikkat için diğerlerinden kolayca ayırt edilen sarı seçildi.

İlk ışıklı trafik sinyali 10 Aralık 1868'de Londra'da, Parlamento binasının yakınında kuruldu. Demiryolu sinyal sistemleri tasarlayan John Peake Knight'ın fikriyle kurulan sistem, geceleri kırmızı ve yeşil ışık kullanıyordu. Bugünkü gibi kırmızı, sarı ve yeşil ışıklı ilk dört yönlü trafik lambasını ise 1920'de ABD'nin Detroit şehrinde polis memuru William L. Potts icat etti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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