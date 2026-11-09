Trafik Lambalarında Kırmızı Işık Neden Hep En Üsttedir?

Kırmızının hep en üstte olmasının en önemli nedeni, ışıkların yerinin hiç değişmemesi. Renk körlüğü olan sürücüler kırmızı ile yeşili ayırt etmekte zorlanabiliyor. Bu sürücüler hangi ışığın yandığını rengine değil konumuna bakarak anlıyor. En üstteki lamba yanıyorsa durmaları gerektiğini biliyorlar.

Yatay trafik lambalarında da aynı mantık geçerli. Bu lambalarda kırmızı ışık genellikle en solda yer alıyor.