İtalyanlar Saat 11'den Sonra Neden Cappuccino İçmez?
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İtalyan kahve kültürünün en bilinen yazısız kurallarından biri, cappuccinonun yalnızca sabah içilmesi. İtalyanlar saat 11'den sonra, özellikle de öğle ya da akşam yemeğinin ardından genellikle sütlü kahve sipariş etmiyor. Ülkenin köklü ekonomi gazetesi Il Sole 24 Ore, yurt dışında öğleden sonra da bolca içilen cappuccinonun İtalya'da sabah saatlerine ayrıldığını yazıyor. Kuralın arkasında yasa ya da kesin bilimsel dayanak yok, onu kahvaltı alışkanlığı ve sütün tok karnına ağır geldiği inancı ayakta tutuyor.
Cappuccino İtalya'da kahvaltı sofrasının içeceği sayılıyor
Yemekten sonra sıcak sütün sindirimi zorlaştırdığına inanılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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