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İtalyanlar Saat 11'den Sonra Neden Cappuccino İçmez?

İtalyanlar Saat 11'den Sonra Neden Cappuccino İçmez?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 16:49
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İtalyan kahve kültürünün en bilinen yazısız kurallarından biri, cappuccinonun yalnızca sabah içilmesi. İtalyanlar saat 11'den sonra, özellikle de öğle ya da akşam yemeğinin ardından genellikle sütlü kahve sipariş etmiyor. Ülkenin köklü ekonomi gazetesi Il Sole 24 Ore, yurt dışında öğleden sonra da bolca içilen cappuccinonun İtalya'da sabah saatlerine ayrıldığını yazıyor. Kuralın arkasında yasa ya da kesin bilimsel dayanak yok, onu kahvaltı alışkanlığı ve sütün tok karnına ağır geldiği inancı ayakta tutuyor.

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Cappuccino İtalya'da kahvaltı sofrasının içeceği sayılıyor

Kahvaltıda cappuccino ve İtalyan hamur işi

İtalya'da cappuccino ve caffè latte gibi bol sütlü kahveler, tatlı hamur işleriyle yenen klasik İtalyan kahvaltısının parçası olarak görülüyor. Saat 11 resmi bir sınır değil, sabahın bittiği ve sütlü kahvenin yerini espressoya bıraktığı yazısız bir eşik.

Il Sole 24 Ore, 2018'de Astra Ricerche anketinin sonuçlarını aktarmıştı. Ankette İtalyanların yüzde 41,2'si bir ay içinde en az bir cappuccino içtiğini söylemişti. Aynı dönemde kahve içenlerin oranı yüzde 76,2, latte macchiato içenlerin oranı ise yüzde 37,4 çıkmıştı. Gazete, cappuccinonun espressoyla birlikte İtalyanların en sevdiği kahvaltı içeceği olduğunu da vurguluyor.

Istituto Nazionale Espresso Italiano, klasik cappuccinoyu 25 mililitre espresso ve 125 mililitre sütle tarif ediyor. Hazırlıkta 3-5 derecedeki soğuk süt, buharla yaklaşık 55 dereceye kadar ısıtılıyor ve 150-160 mililitrelik fincanda espressonun üzerine dökülüyor. Kullanılan süt, en az yüzde 3,2 protein ve yüzde 3,5 yağ içeren taze inek sütü olmalı.

Cappuccinonun ilk kez nerede ve nasıl hazırlandığı ise kesin olarak bilinmiyor. Il Sole 24 Ore, içeceğin doğuşunu anlatan iki efsaneye yer veriyor. Birincisinde Vatikan'ın 1683'te Viyana'ya gönderdiği rahip Marco da Aviano, bir handa içtiği sert kahveye süt katılmasını istiyor, içeceği hazırlayan hancı da 'Kapuziner!' diye sesleniyor. Diğer efsane ise içeceğin kahve, çırpılmış krema ve baharatla yapılan bir Viyana içeceğinden doğup Trieste çevresinde bugünkü haline geldiğini anlatıyor.

Yemekten sonra sıcak sütün sindirimi zorlaştırdığına inanılıyor

Yemek sonrası masada kahve fincanı ve tatlı tabağı

Öğle ya da akşam yemeğinin ardından cappuccino söylenmemesinin en sık anılan gerekçesi, bol miktarda sıcak sütün dolu mideye ağır geldiği düşüncesi. Görüş İtalya'da kuşaktan kuşağa aktarılan yaygın bir inanç, bilimsel olarak kanıtlanmış değil. Sütün kime ne kadar ağır geldiği kişiden kişiye değişiyor.

Gün içinde kahve isteyen İtalyan genellikle bara gidip 'un caffè' der ve espressosunu çoğu zaman tezgahta ayakta içer. Su eklenmiş caffè lungo, daha yoğun ristretto ve içine biraz grappa ya da likör katılan caffè corretto, günün ilerleyen saatlerinde tercih edilen seçenekler arasında. Barda yalnızca 'latte' istemek ise bardakta süt gelmesiyle sonuçlanabiliyor, çünkü kelime İtalyancada doğrudan süt anlamına geliyor.

İtalya'da kahve küçük, orta ve büyük boy diye satılmıyor, her içeceğin kendine ait standart bir ölçüsü var. Kahveyi alıp yolda içmek yaygın değil, masaya oturmak ise tezgahta ayakta durmaktan daha pahalıya geliyor. Il Sole 24 Ore, kapsül makineleri kaliteli kahveyi evlere taşısa da cappuccinonun ağırlıkla barda içilen bir içecek olarak kaldığını yazıyor. Gazetenin aktardığı verilerde bir İtalyan barı günde ortalama 175 espresso ve cappuccino servis ediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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