İtalyanlar Saat 11'den Sonra Neden Cappuccino İçmez?

İtalya'da cappuccino ve caffè latte gibi bol sütlü kahveler, tatlı hamur işleriyle yenen klasik İtalyan kahvaltısının parçası olarak görülüyor. Saat 11 resmi bir sınır değil, sabahın bittiği ve sütlü kahvenin yerini espressoya bıraktığı yazısız bir eşik.

Il Sole 24 Ore, 2018'de Astra Ricerche anketinin sonuçlarını aktarmıştı. Ankette İtalyanların yüzde 41,2'si bir ay içinde en az bir cappuccino içtiğini söylemişti. Aynı dönemde kahve içenlerin oranı yüzde 76,2, latte macchiato içenlerin oranı ise yüzde 37,4 çıkmıştı. Gazete, cappuccinonun espressoyla birlikte İtalyanların en sevdiği kahvaltı içeceği olduğunu da vurguluyor.

Istituto Nazionale Espresso Italiano, klasik cappuccinoyu 25 mililitre espresso ve 125 mililitre sütle tarif ediyor. Hazırlıkta 3-5 derecedeki soğuk süt, buharla yaklaşık 55 dereceye kadar ısıtılıyor ve 150-160 mililitrelik fincanda espressonun üzerine dökülüyor. Kullanılan süt, en az yüzde 3,2 protein ve yüzde 3,5 yağ içeren taze inek sütü olmalı.

Cappuccinonun ilk kez nerede ve nasıl hazırlandığı ise kesin olarak bilinmiyor. Il Sole 24 Ore, içeceğin doğuşunu anlatan iki efsaneye yer veriyor. Birincisinde Vatikan'ın 1683'te Viyana'ya gönderdiği rahip Marco da Aviano, bir handa içtiği sert kahveye süt katılmasını istiyor, içeceği hazırlayan hancı da 'Kapuziner!' diye sesleniyor. Diğer efsane ise içeceğin kahve, çırpılmış krema ve baharatla yapılan bir Viyana içeceğinden doğup Trieste çevresinde bugünkü haline geldiğini anlatıyor.