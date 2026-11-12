Turistlere Görgü Kuralı Getirildi: Uymayana 750 Euro Ceza
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Şehir merkezinde mayoyla dolaşmanın cezası 750 euroya kadar çıkıyor
Gürültü, scooter ve çöp konusunda da uyarı yapıldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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