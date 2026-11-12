Turistlere Görgü Kuralı Getirildi: Uymayana 750 Euro Ceza

Málaga'yı 2023'te yaklaşık 14 milyon kişi ziyaret etti. Turist akını kiraları yükseltti, şehir merkezindeki eski mahalleler değişmeye başladı. Yaz boyunca sokağa çıkan yerel halk, şehrin turistler için bir tema parkına döndüğünü söyleyerek tepki gösterdi.

Belediye de turizm kurallarını güncelledi ve İngilizce ile İspanyolca hazırlanan afişlerle bir kampanya başlattı. Kuralların ilki kıyafetle ilgili. Sokaklarda ve kamuya açık alanlarda üst giysi giymek zorunlu. Üstsüz, mayoyla ya da iç çamaşırıyla gezmek yasak.

Şehir merkezinde mayoyla dolaşan turistlerle ilgili şikayetler üzerine 2023'te çıkarılan yönetmelik, kuralı yasal hale getirdi. Uymayanlara kesilen ceza 750 euroyu bulabiliyor.