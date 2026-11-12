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Yaşam
Turistlere Görgü Kuralı Getirildi: Uymayana 750 Euro Ceza

Turistlere Görgü Kuralı Getirildi: Uymayana 750 Euro Ceza

İspanya
Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 12:40
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İspanya'nın güney kıyısındaki Málaga, turistlerden uymasını beklediği görgü kurallarını sokaklara astığı afişlerle duyurdu. Şehir merkezinde üstsüz ya da mayoyla dolaşanları 750 euroya varan ceza bekliyor.

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Şehir merkezinde mayoyla dolaşmanın cezası 750 euroya kadar çıkıyor

Şehir merkezinde mayoyla dolaşmanın cezası 750 euroya kadar çıkıyor

Málaga'yı 2023'te yaklaşık 14 milyon kişi ziyaret etti. Turist akını kiraları yükseltti, şehir merkezindeki eski mahalleler değişmeye başladı. Yaz boyunca sokağa çıkan yerel halk, şehrin turistler için bir tema parkına döndüğünü söyleyerek tepki gösterdi.

Belediye de turizm kurallarını güncelledi ve İngilizce ile İspanyolca hazırlanan afişlerle bir kampanya başlattı. Kuralların ilki kıyafetle ilgili. Sokaklarda ve kamuya açık alanlarda üst giysi giymek zorunlu. Üstsüz, mayoyla ya da iç çamaşırıyla gezmek yasak.

Şehir merkezinde mayoyla dolaşan turistlerle ilgili şikayetler üzerine 2023'te çıkarılan yönetmelik, kuralı yasal hale getirdi. Uymayanlara kesilen ceza 750 euroyu bulabiliyor.

Gürültü, scooter ve çöp konusunda da uyarı yapıldı

Gürültü, scooter ve çöp konusunda da uyarı yapıldı

Turistlerden yerleşim bölgelerinde bağırmamaları, şarkı söylememeleri ve yüksek sesle müzik dinlememeleri isteniyor. Mahalle sakinlerinin dinlenme saatlerine, yaşlılara, hastalara, çocuklara, öğrencilere ve çalışanlara saygı gösterilmesi bekleniyor.

Bisiklet ve scooter kullananlar kaldırımlara çıkmamalı, kendilerine ayrılan yollarda ilerlemeli. Kaldırımlar yalnızca yayalara ait.

Çöplerin de çöp kutularına atılması gerekiyor. Anıtların, tarihi alanların, parkların ve bahçelerin çevresinin temiz tutulmasına özellikle dikkat edilmesi isteniyor. Belediye kıyafet kuralı dışındaki maddeler için ceza tutarı açıklamadı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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