Dedikodu Yapanı Çöp Toplamaya Gönderiyorlar

Düzenlemeye göre ilk kez dedikodu yaparken yakalananlar 200 peso para cezası ödüyor ve üç saat boyunca sokaklarda çöp topluyor. Aynı suçu tekrarlayanların cezası 20 dolara kadar çıkıyor, bu kişiler sekiz saat kamu hizmeti yapmak zorunda kalıyor.

Düzenleme neyin dedikodu sayıldığını tam olarak tanımlamıyor. Belediye Başkanı Ramon Guico, kasaba halkının ilişkileri ya da maddi durumu hakkında söylenti yaymayı cezalandırılacak davranışlara örnek olarak gösterdi.