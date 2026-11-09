Dedikodu Yapanı Çöp Toplamaya Gönderiyorlar
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Filipinler'in başkenti Manila'nın yaklaşık 200 kilometre kuzeyindeki Binalonan kasabası, 2019'da dedikoduyu yasaklayan bir yerel düzenleme çıkardı. Kasabada başkasının arkasından konuşanlar, söyledikleri sözlerin bedelini sokaklarda çöp toplayarak ödüyor.
İlk seferinde 200 peso ceza ve 3 saat çöp toplama
İkinci kez ceza alan hiç olmadı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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