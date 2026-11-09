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Yaşam
Dedikodu Yapanı Çöp Toplamaya Gönderiyorlar

Dedikodu Yapanı Çöp Toplamaya Gönderiyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 13:33
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Filipinler'in başkenti Manila'nın yaklaşık 200 kilometre kuzeyindeki Binalonan kasabası, 2019'da dedikoduyu yasaklayan bir yerel düzenleme çıkardı. Kasabada başkasının arkasından konuşanlar, söyledikleri sözlerin bedelini sokaklarda çöp toplayarak ödüyor.

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İlk seferinde 200 peso ceza ve 3 saat çöp toplama

İlk seferinde 200 peso ceza ve 3 saat çöp toplama

Düzenlemeye göre ilk kez dedikodu yaparken yakalananlar 200 peso para cezası ödüyor ve üç saat boyunca sokaklarda çöp topluyor. Aynı suçu tekrarlayanların cezası 20 dolara kadar çıkıyor, bu kişiler sekiz saat kamu hizmeti yapmak zorunda kalıyor.

Düzenleme neyin dedikodu sayıldığını tam olarak tanımlamıyor. Belediye Başkanı Ramon Guico, kasaba halkının ilişkileri ya da maddi durumu hakkında söylenti yaymayı cezalandırılacak davranışlara örnek olarak gösterdi.

İkinci kez ceza alan hiç olmadı

İkinci kez ceza alan hiç olmadı

Yasak aslında kasabanın Moreno mahallesinde 2017'den beri uygulanıyordu. Mahallede dedikodu yaparken yakalanan birçok kişiye 500 peso ceza kesildi ve bir öğleden sonra boyunca çöp topladılar. Yetkililere göre ikinci kez ceza alan kimse olmadı, çünkü kimse dedikoducu olarak anılmak istemiyor.

Yasak, sıcakların bastırdığı yaz aylarından önce yürürlüğe girdi. Yaz aylarında insanlar gölgede toplanıp kimin eşini aldattığını, kimin borca girdiğini konuşuyor. Guico, 'Bu tam bir vakit kaybı. Dedikoduyu yasaklamak kasabamızda yaşam kalitesini yükseltmenin yolu' dedi. Guico düzenlemenin ifade özgürlüğünü kısıtlamadığını, insanları iftiradan korumayı amaçladığını da söyledi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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