Yolcu Uçağının Motoruna Bozuk Para Attı: Uçuş Dört Saat Gecikti

Çin'de yolcuların uçak motoruna bozuk para attığı ilk olay değil. 2017'de aynı şirketin başka bir uçuşunda da benzer bir olay yaşandı. Motora bozuk para atan yaşlı bir yolcu, bunu güvenli bir uçuş için dua niyetine yaptığını söyledi.

2019'da ise başka bir Çin havayolu şirketi, motora iki bozuk para atan bir yolcuya yaklaşık 21 bin dolarlık dava açtı. Yolcu, parayı şans getirsin diye attığını söylemişti.