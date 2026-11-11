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Yaşam
Yolcu Uçağının Motoruna Bozuk Para Attı: Uçuş Dört Saat Gecikti

Yolcu Uçağının Motoruna Bozuk Para Attı: Uçuş Dört Saat Gecikti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 22:31
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Çin'de bir yolcunun uçağa binmeden önce motora bozuk para atması uçuşu saatlerce geciktirdi. Hainan'dan Pekin'e gidecek yolcu uçağı, motorun kontrol edilmesi nedeniyle dört saat geç kalktı.

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Motora 3-5 bozuk para atıldı

Motora 3-5 bozuk para atıldı

Olay Mart 2024'te yaşandı. Sanya'dan Pekin'e gidecek uçuş öncesinde bir yolcu, uçağın motoruna bozuk para attı. İnternete düşen bir videoda bir kabin görevlisi, motora üç ila beş bozuk para atıldığını söylüyor.

Bakım ekipleri motoru baştan sona kontrol etti ve kalkış öncesinde güvenlik açısından bir sorun olmadığına karar verdi. Ancak bu kontroller uçuşun dört saat gecikmesine yol açtı. Havayolu şirketi olayın ardından sosyal medyada 5 dakikalık bir video yayımladı. Videoda yolcular, uçağa bozuk para atmanın uçuşları geciktirdiği ve güvenliği tehdit ettiği konusunda uyarıldı. Şirket, uçuş güvenliğini tehlikeye atanların farklı derecelerde cezayla karşılaşacağını da duyurdu.

İlk kez yaşanmıyor

İlk kez yaşanmıyor

Çin'de yolcuların uçak motoruna bozuk para attığı ilk olay değil. 2017'de aynı şirketin başka bir uçuşunda da benzer bir olay yaşandı. Motora bozuk para atan yaşlı bir yolcu, bunu güvenli bir uçuş için dua niyetine yaptığını söyledi.

2019'da ise başka bir Çin havayolu şirketi, motora iki bozuk para atan bir yolcuya yaklaşık 21 bin dolarlık dava açtı. Yolcu, parayı şans getirsin diye attığını söylemişti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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