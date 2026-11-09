Ailesinin Laflarından Kaçtı 14 Yıldır Havalimanında Yaşıyor

Polis ve güvenlik görevlileri Wei'yi yıllar içinde defalarca Pekin'in Wangjing semtindeki evine götürdü. Wei her seferinde havalimanına geri döndü. 60'lı yaşlarındaki Wei, ihtiyacı olan her şeyi havalimanında bulduğunu söylüyor.

Wei, yemeğini terminalde elektrikli bir ocakta pişiriyor, bazen de havalimanındaki restoranlardan alıyor. Mutfak eşyalarını, battaniyelerini ve kıyafetlerini birkaç bavulda saklıyor. Bir şeye ihtiyacı olursa dışarı çıkıp alıyor, sonra yine havalimanına dönüyor.