Ailesinin Laflarından Kaçtı 14 Yıldır Havalimanında Yaşıyor
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Ailesi ya sigarayı bırakmasını ya da aldığı yardımı istedi
Yemeğini terminalde kendi pişiriyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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