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Yaşam
Ailesinin Laflarından Kaçtı 14 Yıldır Havalimanında Yaşıyor

Ailesinin Laflarından Kaçtı 14 Yıldır Havalimanında Yaşıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 15:11
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Çin'de yaşayan Wei Jianguo, ailesinin sürekli eleştirilerinden kaçmak için 14 yıldır Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'nda yaşıyor. China Daily'ye konuşan Wei, kendi isteğiyle havalimanında kaldığını ve eve dönmek istemediğini anlattı. Hikayesi 2022'de gündem olmuştu.

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Ailesi ya sigarayı bırakmasını ya da aldığı yardımı istedi

Ailesi ya sigarayı bırakmasını ya da aldığı yardımı istedi

Wei, 40'lı yaşlarının başında işini kaybetti. Bir süre sonra günlerini içki içip sigara içerek geçirmeye başladı. Ailesi bu durumdan hoşlanmadı ve evde kalmak istiyorsa ikisini de bırakması gerektiğini söyledi.

Wei, 'Evde özgürlüğüm yok. Ailem kalmak istiyorsam sigarayı ve içkiyi bırakmamı söyledi. Bırakamazsam aylık 1.000 yuanlık devlet yardımımın hepsini onlara vermemi istediler. O zaman sigarayı ve içkiyi neyle alacağım?' dedi. Wei bunun üzerine evi bırakıp havalimanına taşındı.

Yemeğini terminalde kendi pişiriyor

Yemeğini terminalde kendi pişiriyor

Polis ve güvenlik görevlileri Wei'yi yıllar içinde defalarca Pekin'in Wangjing semtindeki evine götürdü. Wei her seferinde havalimanına geri döndü. 60'lı yaşlarındaki Wei, ihtiyacı olan her şeyi havalimanında bulduğunu söylüyor.

Wei, yemeğini terminalde elektrikli bir ocakta pişiriyor, bazen de havalimanındaki restoranlardan alıyor. Mutfak eşyalarını, battaniyelerini ve kıyafetlerini birkaç bavulda saklıyor. Bir şeye ihtiyacı olursa dışarı çıkıp alıyor, sonra yine havalimanına dönüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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