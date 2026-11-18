“Şirin” Esra Akkaya, Tuzlu Kahve Setinde “Temel” Erkan Can’la Verdiği Pozları Paylaştı
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Mahallenin Muhtarları’nın Şirin’i Esra Akkaya, Tuzlu Kahve setinden “Temel” Erkan Can’la çekilen fotoğrafları paylaştı. Akkaya, 24 yıl sonra gelen bu buluşmayı “Yeni gelmedik geri geldik” sözleriyle özetledi. Paylaşımında Tuzlu Kahve’nin yapımcısı Polat Yağcı’ya da ayrıca teşekkür etti.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Esra Akkaya, Erkan Can'la Tuzlu Kahve setindeki pozlarını "Yeni gelmedik geri geldik" notuyla paylaştı.
Akkaya, paylaşımında Tuzlu Kahve'nin yapımcısı Polat Yağcı'ya ayrıca teşekkür etti.
Mahallenin Muhtarları, 90'ların en çok sevilen komedi dizilerinden biriydi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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