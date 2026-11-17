10 Yaş Küçük Sevgilisi İçin Evini Satan Nuriye Hanım Müge Anlı'da 14 Milyonluk Kaybını Anlattı
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Müge Anlı ile Tatlı Sert’e çıkan 60 yaşındaki Nuriye Hanım, kendisinden 10 yaş küçük sevgilisinin evlilik vaadiyle tüm servetini aldığını anlattı. Önce arabasını, ardından 9 milyon liralık evini sattığını söyleyen kadının toplam kaybı 14 milyon lirayı buldu. Adına çekilen krediler yüzünden maaşlarına blokaj konan Nuriye Hanım, şimdi Samsun’da kızının yanında kalıyor. Üstelik sevgilisinin aynı anda başka bir kadınla da birlikte olduğunu çok geç fark ettiğini söyledi.
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60 yaşındaki Nuriye Hanım, 10 yaş küçük sevgilisi için önce arabasını, ardından 9 milyon liralık evini sattığını anlattı.
Adına çekilen krediler yüzünden iki maaşına blokaj konan Nuriye Hanım, şimdi Samsun'da kızının yanında kalıyor.
Nuriye Hanım, evini sattıktan sonra sevgilisinin başka bir kadınla da birlikte olduğunu fark ettiğini söyledi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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