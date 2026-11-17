ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bu kez evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyen bir kadının hikâyesi gündem oldu.

Canlı yayına çıkan 60 yaşındaki Nuriye Hanım, kendisinden 10 yaş küçük Tolga Sezginoğlu ile yaklaşık bir yıldır ilişki yaşadığını anlattı. Gözyaşlarını tutamayan Nuriye Hanım'ın iddiasına göre Sezginoğlu, ona evlenme sözü verdi.

Ancak ilişki ilerledikçe maddi talepler de ardı ardına geldi. Nuriye Hanım, şubat ayında arabasını sattığını, ardından 9 milyon lira değerindeki evini de elden çıkararak parayı sevgilisine verdiğini söyledi.

Üstelik harcamalar bununla da sınırlı kalmadı. Kiralanan lüks araçların ve günlük masrafların bile kendisinden çıktığını belirten Nuriye Hanım, toplam zararının 14 milyon lirayı bulduğunu ifade etti. Bu rakamın 9 milyon lirası tek başına evinin satışından geliyor.