"Dört Çocuğu Fırıncıdan" İddiasıyla Stüdyoyu Karıştıran Konuğa Müge Anlı'dan "Çok da Güzel Değilsin" Çıkışı

Antalya'da yaşayan 49 yaşındaki Mehmet Ali Şaşmaz, eşini sırtında taşıdığı ve el arabasında gezdirdiği görüntülerle gündeme gelince hikâyeleri kısa sürede 'el arabalı aşk' olarak anılmaya başlamıştı. Masal gibi başlayan bu evlilik iki ay bile sürmedi ve Eşe Şaşmaz, 5 Ekim'de evden ayrılıp eşini her yerden engelledi. Mehmet Ali, eşinin kızının ikiz bebekleri dünyaya geldiğinde yardıma gitmesine tepki gösterdiğini ve aralarında geçen bir konuşmanın ardından eşinin gücenmiş olabileceğini anlatarak Müge Anlı'dan yardım istedi.

3 Kasım'daki yayında telefonla bağlanan Eşe, kızının yanında huzurlu olduğunu ve ayrılık kararının kesin olduğunu söylemişti. Ertesi gün stüdyoya gelerek eşiyle yüz yüze gelen Eşe'yi ise kendi geçmişiyle ilgili hiç beklemediği iddialar bekliyordu.