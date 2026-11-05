"Dört Çocuğu Fırıncıdan" İddiasıyla Stüdyoyu Karıştıran Konuğa Müge Anlı'dan "Çok da Güzel Değilsin" Çıkışı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TikTok'ta tanıştığı eşi Mehmet Ali Şaşmaz'ı evliliğin ikinci ayında terk eden Eşe Şaşmaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te eşiyle yüzleşirken telefon hattından gelen iddialarla köşeye sıkıştı. Eski görümcesinin ve ismini vermek istemeyen bir izleyicinin anlattıkları stüdyodaki havayı bir anda gerdi. Tüm bu iddiaları dinleyen Müge Anlı'nın Eşe'ye yönelttiği kişisel soru ise yayının en çok konuşulan anı oldu.
Eşe Şaşmaz, TikTok'ta tanıştığı Mehmet Ali Şaşmaz'ı evliliğin ikinci ayında terk etmişti.
Eski görümcesi Sabriye Hanım, dört çocuğun alt kattaki fırıncıdan olduğunu iddia etti.
Müge Anlı, Eşe Şaşmaz'a "Çok güzel de değilsin" dedikten sonra sözleri için pişmanlık duydu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın