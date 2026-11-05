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"Dört Çocuğu Fırıncıdan" İddiasıyla Stüdyoyu Karıştıran Konuğa Müge Anlı'dan "Çok da Güzel Değilsin" Çıkışı

"Dört Çocuğu Fırıncıdan" İddiasıyla Stüdyoyu Karıştıran Konuğa Müge Anlı'dan "Çok da Güzel Değilsin" Çıkışı

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 12:02
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TikTok'ta tanıştığı eşi Mehmet Ali Şaşmaz'ı evliliğin ikinci ayında terk eden Eşe Şaşmaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te eşiyle yüzleşirken telefon hattından gelen iddialarla köşeye sıkıştı. Eski görümcesinin ve ismini vermek istemeyen bir izleyicinin anlattıkları stüdyodaki havayı bir anda gerdi. Tüm bu iddiaları dinleyen Müge Anlı'nın Eşe'ye yönelttiği kişisel soru ise yayının en çok konuşulan anı oldu.

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Eşe Şaşmaz, TikTok'ta tanıştığı Mehmet Ali Şaşmaz'ı evliliğin ikinci ayında terk etmişti.

Eşe Şaşmaz, TikTok'ta tanıştığı Mehmet Ali Şaşmaz'ı evliliğin ikinci ayında terk etmişti.

Antalya'da yaşayan 49 yaşındaki Mehmet Ali Şaşmaz, eşini sırtında taşıdığı ve el arabasında gezdirdiği görüntülerle gündeme gelince hikâyeleri kısa sürede 'el arabalı aşk' olarak anılmaya başlamıştı. Masal gibi başlayan bu evlilik iki ay bile sürmedi ve Eşe Şaşmaz, 5 Ekim'de evden ayrılıp eşini her yerden engelledi. Mehmet Ali, eşinin kızının ikiz bebekleri dünyaya geldiğinde yardıma gitmesine tepki gösterdiğini ve aralarında geçen bir konuşmanın ardından eşinin gücenmiş olabileceğini anlatarak Müge Anlı'dan yardım istedi.

3 Kasım'daki yayında telefonla bağlanan Eşe, kızının yanında huzurlu olduğunu ve ayrılık kararının kesin olduğunu söylemişti. Ertesi gün stüdyoya gelerek eşiyle yüz yüze gelen Eşe'yi ise kendi geçmişiyle ilgili hiç beklemediği iddialar bekliyordu.

Eski görümcesi Sabriye Hanım, dört çocuğun alt kattaki fırıncıdan olduğunu iddia etti.

Eski görümcesi Sabriye Hanım, dört çocuğun alt kattaki fırıncıdan olduğunu iddia etti.

Stüdyoda eşiyle yüzleşen Eşe Şaşmaz'ın geçmişi, telefon hattına bağlanan eski görümcesi Sabriye Hanım'ın sözleriyle bir anda masaya yatırıldı. Vefat eden kardeşinin Eşe'nin eski eşi olduğunu söyleyen Sabriye Hanım, Eşe'nin kardeşiyle birlikte yaşarken alt kattaki evde oturan fırıncıdan hamile kaldığını ve dört çocuğunun da ondan olduğunu öne sürdü. Müge Anlı'nın stüdyoda aktardığına göre Sabriye Hanım, Eşe'nin daha sonra köyden evli bir adamla aşk yaşadığını, adama 'Ya karın ya ben' dediğini ve bu ilişkinin adamın ölümüyle sonuçlandığını da iddia etti.

Hemen ardından bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir izleyici de Eşe'nin eşinden ayrıldıktan sonra Mersin'den Mut'a yerleştiğini, orada belediyede çalışan evli bir adamla ilişki yaşadığını ve adamın eşiyle Eşe arasında kalarak yaşamına son verdiğini duyduğunu anlattı. Aynı izleyici, Eşe'nin sonrasında birkaç evlilik daha yaptığını ve son iki aydır Antalya'da evli olduğunu öğrendiğini de ekledi.

Müge Anlı, Eşe Şaşmaz'a "Çok güzel de değilsin" dedikten sonra sözleri için pişmanlık duydu.

Telefondan gelen iddiaları tek tek aktaran Müge Anlı, ardından Eşe Şaşmaz'a dönerek çok kişisel bir soru soracağını söyledi ve 'Nasıl böyle yapıyorsun? Çok güzel de değilsin' dedi. Eşe'nin 'Ben güzelim demiyorum zaten' cevabı üzerine sözlerini toparlayan Müge Anlı, 'Neyse, keşke öyle söylemeseydim ama nasıl böyle ağlıyorlar senin için?' diyerek sorusunu farklı bir yerden yeniden sordu.

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Eşe ise 18 yaşında yaptığı ilk evliliğinin nikâhsız olduğunu, bu süreçte şiddet gördüğünü ve dört çocuğunun babasıyla kaçarak 20 yıl evli kaldığını anlattı. Belediye çalışanının ölümüyle ilgili iddialara da 'Benlik değil' diye karşılık veren Eşe, adamın ailesinden de baskı gördüğünün konuşulduğunu ve olayın üzerinden yaklaşık dört yıl geçtiğini söyledi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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