Rögarlar, kanalizasyon ya da drenaj gibi yer altındaki altyapı sistemlerine açılan giriş noktaları. Mühendisler, işçiler ve denetçiler bu sistemleri incelemek, temizlemek ve onarmak için rögarları kullanıyor. Tarihleri 19. yüzyılın ortalarına, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin yer altı kanalizasyon sistemleri kurduğu döneme uzanıyor. Boruları kontrol etmek isteyen mühendisler, içinden bir insanın geçebileceği büyüklükte giriş delikleri açtırdı.

Bu deliklerin üzeri oldukça ağır, yerinden çıkarılabilen kapaklarla örtülüyor. Beton ya da dökme demirden yapılan kapaklar genellikle 90 ile 136 kilo arasında. Her deliğin kenarında kapağın oturduğu bir çıkıntı bulunuyor. Kapaklar hem yayaların deliğe düşmesini hem de sokaklardaki çöplerin sistemi tıkamasını önlüyor.