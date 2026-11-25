Rögar Kapakları Neden Yuvarlaktır?
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Büyük bir şehirde kalabalık bir caddede yürürken yolun belli aralıklarla sıralanan rögar kapaklarını mutlaka görürsünüz. Neredeyse hepsinin ortak bir özelliği var, yuvarlak olmaları. Bu basit görünen soru 1990'larda Microsoft'un iş görüşmelerinde sormasıyla dünya çapında ün kazandı. Cevabı ise tek bir nedenle sınırlı değil.
Rögar kapakları yer altındaki sistemlere ulaşmak ve sokakları korumak için kullanılıyor.
Yuvarlak kapak delikten düşmüyor, kolay taşınıyor ve daha ucuza üretiliyor.
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