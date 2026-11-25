Beşiktaş Kafilesinin Korku Dolu Batum Yolculuğu: Uçağa Yıldırım Çarptı, Uçak Rize'ye İniş Yaptı
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Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı maç için Gürcistan'a giden Beşiktaş kafilesi, havada unutamayacağı anlar yaşadı. Siyah beyazlıların uçağında yıldırım çarpması ve şiddetli türbülans büyük paniğe yol açtı. Futbol Direktörü Önder Özen, zorlu yolculuğun ardından yaşadıklarını anlatırken maç öncesi mesajlarını da sıraladı.
"Herkes korktu doğal olarak."
Kafile Gürcistan'a kara yoluyla giriş yaptı.
"İki günlük bir dezavantajımız var."
Maç perşembe akşamı Batum'da oynanacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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