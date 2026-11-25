Batum'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle planlanan noktaya inemeyen siyah beyazlıları taşıyan uçak, Rize-Artvin Havalimanı'na yönlendirildi. Yıldırım ve şiddetli türbülansın damga vurduğu yolculuğu değerlendiren Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, pilotun kararını şu sözlerle anlattı:

'Haddime değil ama uçağı kullanan pilot çok akıllıca bir karar verdi ve son anda inişten vazgeçti. Bir tehlike atlattık.'

Uçaktan korkmadığını düşündüğünü belirten Özen, yaşadığı duyguyu da şöyle aktardı:

'Uçaktan korkmuyorum diye zannediyordum ama ben de korkuyormuşum. Herkes korktu doğal olarak. Galiba benim gördüğüm en tehlikeli uçak yolculuğuydu.'