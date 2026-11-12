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TRT, 2027'den İtibaren Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Maçlarını Yayınlamayacak

TRT, 2027'den İtibaren Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Maçlarını Yayınlamayacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2026 - 13:07
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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın Türkiye yayın hakları Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e geçti. Hak 2027-2028 sezonunda başlayacak ve bu tarihten itibaren maçlar TRT'de yer almayacak. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda anlaşmanın 4 yıllık olduğu öğrenildi.

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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Süper Kupa dört sezon boyunca Exxen'de olacak.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Süper Kupa dört sezon boyunca Exxen'de olacak.

Edinilen bilgiye göre hak, 2027-2028 sezonundan 2030-2031 sezonunun sonuna kadar Exxen'de kalacak. Paket Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa sezonunun açılış maçı sayılan UEFA Süper Kupa'yı kapsıyor.

Yayınlardaki yeni dönem 2027 yazında başlanacak.

TRT'nin elindeki haklar 2026-2027 sezonunda bitiyor, bu sezon maçlar eskisi gibi TRT 1 ve tabii'de.

TRT'nin elindeki haklar 2026-2027 sezonunda bitiyor, bu sezon maçlar eskisi gibi TRT 1 ve tabii'de.

TRT, UEFA kulüp turnuvalarının haklarını 2024-2025 sezonundan itibaren üç sezonluk anlaşmayla elinde tutuyor. Anlaşma 2026-2027 sezonuyla bitiyor, yani bu sezonun maçları eskisi gibi TRT ve tabii üzerinden izlenecek.

Şimdiye kadar Türk takımlarının maçları TRT 1 ve TRT Spor'dan şifresiz yayınlandı, diğer karşılaşmaların büyük bölümü tabii'de yer aldı. Exxen'in yeni dönemde benzer bir uygulamaya gidip gitmeyeceği henüz belli değil.

Exxen bu hakları 2021-2024 arasında da yayınlamıştı, Acun Ilıcalı o dönemde ciddi zarar ettiklerini söylemişti.

Exxen bu hakları 2021-2024 arasında da yayınlamıştı, Acun Ilıcalı o dönemde ciddi zarar ettiklerini söylemişti.

Ocak 2024'teki ihaleyi TRT kazanmıştı. Ilıcalı o günlerde yaptığı açıklamada, son üç yılda Avrupa kupası maçlarından ciddi zarar ettiklerini söyledi.

Ilıcalı ihaleye bilerek düşük teklifle girdiğini anlattı, maçları şifresiz yayınlayacak güce sahip olmadığını belirtti ve TRT'yi tebrik etti. Exxen döneminde bazı büyük maçlar yine de herkese açık izlenebilmişti. Şubat 2023'te Liverpool-Real Madrid ile Leipzig-Manchester City karşılaşmaları şifresiz yayınlanırken Basel-Trabzonspor maçı TV8'e verilmişti.

Yıllık 82 milyon euro, dört yılda toplam 328 milyon euro: Exxen ihalede beIN SPORTS'u geride bıraktı.

Yıllık 82 milyon euro, dört yılda toplam 328 milyon euro: Exxen ihalede beIN SPORTS'u geride bıraktı.

Gazeteci Osman Altunterim'in haberine göre Exxen, ihalenin son turunda beIN SPORTS'u geçti. Yıllık bedelin 82 milyon euro, dört yıllık toplam tutarın ise 328 milyon euro.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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