TRT, 2027'den İtibaren Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Maçlarını Yayınlamayacak

TRT, UEFA kulüp turnuvalarının haklarını 2024-2025 sezonundan itibaren üç sezonluk anlaşmayla elinde tutuyor. Anlaşma 2026-2027 sezonuyla bitiyor, yani bu sezonun maçları eskisi gibi TRT ve tabii üzerinden izlenecek.

Şimdiye kadar Türk takımlarının maçları TRT 1 ve TRT Spor'dan şifresiz yayınlandı, diğer karşılaşmaların büyük bölümü tabii'de yer aldı. Exxen'in yeni dönemde benzer bir uygulamaya gidip gitmeyeceği henüz belli değil.