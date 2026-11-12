TRT, 2027'den İtibaren Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Maçlarını Yayınlamayacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın Türkiye yayın hakları Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e geçti. Hak 2027-2028 sezonunda başlayacak ve bu tarihten itibaren maçlar TRT'de yer almayacak. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda anlaşmanın 4 yıllık olduğu öğrenildi.
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Süper Kupa dört sezon boyunca Exxen'de olacak.
TRT'nin elindeki haklar 2026-2027 sezonunda bitiyor, bu sezon maçlar eskisi gibi TRT 1 ve tabii'de.
Exxen bu hakları 2021-2024 arasında da yayınlamıştı, Acun Ilıcalı o dönemde ciddi zarar ettiklerini söylemişti.
Yıllık 82 milyon euro, dört yılda toplam 328 milyon euro: Exxen ihalede beIN SPORTS'u geride bıraktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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