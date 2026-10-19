Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Čeferin'i Maribor Maçında Ağırladı
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UEFA Başkanı Aleksander Čeferin, Slovenya ekibi Maribor'un Celje ile oynadığı maçta kulübün sahibi Acun Ilıcalı'nın misafiri oldu. Maçı tribunden birlikte izleyen ikili, karşılaşmanın ardından yemeğe geçti.
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Acun Ilıcalı ve Aleksander Čeferin, Maribor-Celje maçını yan yana izledi.
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İkilinin maç boyunca süren sohbeti dikkat çekti.
Acun Ilıcalı, Aleksander Čeferin'e üzerinde adı yazan Maribor forması hediye etti.
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