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Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Čeferin'i Maribor Maçında Ağırladı

Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Čeferin'i Maribor Maçında Ağırladı

Acun Ilıcalı
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
19.10.2026 - 12:45
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UEFA Başkanı Aleksander Čeferin, Slovenya ekibi Maribor'un Celje ile oynadığı maçta kulübün sahibi Acun Ilıcalı'nın misafiri oldu. Maçı tribunden birlikte izleyen ikili, karşılaşmanın ardından yemeğe geçti.

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Acun Ilıcalı ve Aleksander Čeferin, Maribor-Celje maçını yan yana izledi.

Acun Ilıcalı ve Aleksander Čeferin, Maribor-Celje maçını yan yana izledi.

Hull City'nin de sahibi olan Acun Ilıcalı, Maribor'un çoğunluk hissesini satın almıştı. Slovenyalı olan UEFA Başkanı Aleksander Čeferin, maçı Acun Ilıcalı ve kulüp yöneticileriyle birlikte loca balkonundan takip etti.

İkilinin maç boyunca süren sohbeti dikkat çekti.

İkilinin maç boyunca süren sohbeti dikkat çekti.

Karşılaşma golsüz, 0-0 berabere sona erdi. Maçın ardından Acun Ilıcalı ve Aleksander Čeferin birlikte yemek yedi.

Acun Ilıcalı, Aleksander Čeferin'e üzerinde adı yazan Maribor forması hediye etti.

Acun Ilıcalı, Aleksander Čeferin'e üzerinde adı yazan Maribor forması hediye etti.

Mor-beyazlı formada 'ČEFERİN' yazısı ve 1 numara yer alıyor.

Maribor, bu sezon Slovenya PrvaLiga'da 24 puanla liderliğini sürdürüyor ve şampiyonluğun en güçlü adayı olarak görülüyor.

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Mira Hanım
Mira Hanım
Editör
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