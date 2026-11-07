Hull City ve Maribor'un Sahibi Acun Ilıcalı'ya Avusturya'dan Yeni Bir Kulüp Önerildi
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Avusturya Bundesliga'sında zor günler geçiren Austria Wien, Hull City ve NK Maribor'un sahibi Acun Ilıcalı'ya önerilen yeni kulüp olarak gündeme geldi. Haberlere göre Ilıcalı, Viyana ekibini satın alabilir. Ilıcalı'nın son yıllarda İngiltere'de ve Slovenya'da yatırım yaptığı iki kulüpte elde ettiği sonuçlar, bu iddiayı Avrupa futbolunun gündemine taşıdı.
Acun Ilıcalı'ya Avusturya'dan Austria Wien önerildi.
Hull City taraftarları Premier Lig yolculuğunu yakından takip ediyor.
Ilıcalı, Maribor maçını UEFA Başkanı Čeferin ile birlikte izledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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