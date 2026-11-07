Hull City ve Maribor'un Sahibi Acun Ilıcalı'ya Avusturya'dan Yeni Bir Kulüp Önerildi

Ilıcalı, Slovenya'nın köklü kulüplerinden NK Maribor'u 2024'te bünyesine kattı. Kulüpleri yaklaşık iki ay boyunca araştırdıklarını söyleyen Ilıcalı, tercihlerini şu sözlerle açıklamıştı:

'Slovenya'daki hangi kulübün bize en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bunun Maribor olduğuna karar verdik.'

İş insanı, Hull City'ye benzer bir başarı öyküsü yazabilecek bir kulüp aradıklarını da dile getirmişti. Maribor geçen sezonu ligde beşinci sırada bitirmişti. Darko Milanić yönetimindeki takım 2026-27 sezonunun ilk 9 haftasında 5 galibiyet ve 4 beraberlikle yenilmeden lider çıktı, bu süreçte Radomlje deplasmanında 3-0 kazandı ve Slovenya Kupası'nda Slovenj Gradec'i deplasmanda 7-0 yenerek tur atladı. Takım Brinje deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle liderliğini sağlamlaştırdı ve en yakın rakibinin 4 puan önüne geçti. Maribor, sezon sonunda 17. lig şampiyonluğunu hedefliyor.