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Hull City ve Maribor'un Sahibi Acun Ilıcalı'ya Avusturya'dan Yeni Bir Kulüp Önerildi

Hull City ve Maribor'un Sahibi Acun Ilıcalı'ya Avusturya'dan Yeni Bir Kulüp Önerildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 16:21
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Avusturya Bundesliga'sında zor günler geçiren Austria Wien, Hull City ve NK Maribor'un sahibi Acun Ilıcalı'ya önerilen yeni kulüp olarak gündeme geldi. Haberlere göre Ilıcalı, Viyana ekibini satın alabilir. Ilıcalı'nın son yıllarda İngiltere'de ve Slovenya'da yatırım yaptığı iki kulüpte elde ettiği sonuçlar, bu iddiayı Avrupa futbolunun gündemine taşıdı. 

Kaynak - Salim Manav / Ajansspor

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Acun Ilıcalı'ya Avusturya'dan Austria Wien önerildi.

Acun Ilıcalı'ya Avusturya'dan Austria Wien önerildi.

Acun Ilıcalı'ya önerilen Austria Wien, bu sezon Avusturya Bundesliga'sında 12 takım arasında 11. sırada yer alıyor. Viyana ekibi 12 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 7 puanda kaldı. Austria Wien son dört maçını kaybetti ve bu yenilgilerden biri ligin lideri Rapid Wien karşısında evinde 2-0'lık sonuçla geldi.

Hull City taraftarları Premier Lig yolculuğunu yakından takip ediyor.

Hull City taraftarları Premier Lig yolculuğunu yakından takip ediyor.

Ilıcalı, Hull City'yi 2022'de satın aldı. 2024-25 sezonunun son haftasında averajla üçüncü lige düşmekten kurtulan kulüp, 2025-26 sezonunda ligi altıncı sırada tamamlayıp play-off'a kaldı. Hull City yarı finalde üçüncü sıradaki Millwall'u eledi, 23 Mayıs'ta Wembley'de oynanan finalde ise Middlesbrough'yu Oliver McBurnie'nin son saniyelerde attığı golle 1-0 yenerek Premier Lig'e yükseldi. Ilıcalı, Hull City'yi Premier Lig'e taşımayı iş hayatındaki bir numaralı başarısı olarak tanımlamıştı.

Hull City Premier Lig'e Manchester United galibiyetiyle başladı. Takım ilk haftalarda yenilgi yüzü görmedi, bu dönemde gol yemeyen tek takım olarak da dikkat çekti. Ligin 9. haftasında Ipswich Town ile 2-2 berabere kalan Hull City, son 7 maçında 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve 11 puana ulaştı. Sarı siyahlılar 10. haftada Arsenal deplasmanına gidecek.

Ilıcalı, Maribor maçını UEFA Başkanı Čeferin ile birlikte izledi.

Ilıcalı, Maribor maçını UEFA Başkanı Čeferin ile birlikte izledi.

Ilıcalı, Slovenya'nın köklü kulüplerinden NK Maribor'u 2024'te bünyesine kattı. Kulüpleri yaklaşık iki ay boyunca araştırdıklarını söyleyen Ilıcalı, tercihlerini şu sözlerle açıklamıştı:

'Slovenya'daki hangi kulübün bize en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bunun Maribor olduğuna karar verdik.'

İş insanı, Hull City'ye benzer bir başarı öyküsü yazabilecek bir kulüp aradıklarını da dile getirmişti. Maribor geçen sezonu ligde beşinci sırada bitirmişti. Darko Milanić yönetimindeki takım 2026-27 sezonunun ilk 9 haftasında 5 galibiyet ve 4 beraberlikle yenilmeden lider çıktı, bu süreçte Radomlje deplasmanında 3-0 kazandı ve Slovenya Kupası'nda Slovenj Gradec'i deplasmanda 7-0 yenerek tur atladı. Takım Brinje deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle liderliğini sağlamlaştırdı ve en yakın rakibinin 4 puan önüne geçti. Maribor, sezon sonunda 17. lig şampiyonluğunu hedefliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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