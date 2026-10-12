Hull City Everton'la Berabere Kaldı, Acun Ilıcalı'nın Diğer Takımı Maribor Liderliğini Sağlamlaştırdı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu bir diğer takım NK Maribor, Slovenya Ligi'nde Brinje deplasmanında 2-1 galip gelerek haftayı 3 puanla kapattı. Bu galibiyetle Maribor, ligdeki liderliğini sağlamlaştırdı.

Maribor, en yakın rakibinin 4 puan önünde yer alıyor.