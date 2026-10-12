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Hull City Everton'la Berabere Kaldı, Acun Ilıcalı'nın Diğer Takımı Maribor Liderliğini Sağlamlaştırdı

Hull City Everton'la Berabere Kaldı, Acun Ilıcalı'nın Diğer Takımı Maribor Liderliğini Sağlamlaştırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.10.2026 - 20:43
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu iki takım hafta sonunu başarılı sonuçlarla kapattı. Premier Lig'de Hull City, Everton'la 2-2 berabere kalarak evindeki yenilmezlik serisini sürdürürken, Slovenya'da NK Maribor galibiyetle liderliğini sağlamlaştırdı. Hull City'nin maçı öncesinde ise MKM Stadyumu'nda Murat Karahan sahne aldı.

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Hull City, Everton'la 2-2 berabere kaldı.

Hull City, Everton'la 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'in 6. haftasında Hull City, MKM Stadyumu'nda Everton'la 2-2 berabere kaldı. İlk yarının golsüz geçtiği maçta Hull City 48. dakikada Joe Gelhardt'ın golüyle öne geçti, Everton ise Kiernan Dewsbury-Hall'ın 55. dakikadaki ve Thierno Barry'nin 68. dakikadaki golleriyle 2-1 öne çıktı. Hull City, 72. dakikada Mohamed Belloumi'nin golüyle beraberliği buldu ve evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Maçtan önce Murat Karahan sahne aldı.

Maçtan önce Murat Karahan sahne aldı.

Hull City'nin Everton karşılaşması öncesinde Türk tenor Murat Karahan, MKM Stadyumu'nda sahne aldı. Yaklaşık 25 bin futbolsever, Karahan'ın seslendirdiği Elvis Presley şarkılarını maç başlamadan önce dinledi.

NK Maribor liderliğini sağlamlaştırdı.

NK Maribor liderliğini sağlamlaştırdı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu bir diğer takım NK Maribor, Slovenya Ligi'nde Brinje deplasmanında 2-1 galip gelerek haftayı 3 puanla kapattı. Bu galibiyetle Maribor, ligdeki liderliğini sağlamlaştırdı.

Maribor, en yakın rakibinin 4 puan önünde yer alıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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