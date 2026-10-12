Hull City Everton'la Berabere Kaldı, Acun Ilıcalı'nın Diğer Takımı Maribor Liderliğini Sağlamlaştırdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu iki takım hafta sonunu başarılı sonuçlarla kapattı. Premier Lig'de Hull City, Everton'la 2-2 berabere kalarak evindeki yenilmezlik serisini sürdürürken, Slovenya'da NK Maribor galibiyetle liderliğini sağlamlaştırdı. Hull City'nin maçı öncesinde ise MKM Stadyumu'nda Murat Karahan sahne aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hull City, Everton'la 2-2 berabere kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maçtan önce Murat Karahan sahne aldı.
NK Maribor liderliğini sağlamlaştırdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın