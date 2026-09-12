article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Hull City, Premier Lig'de Yenilgi Yüzü Görmedi: Acun Ilıcalı'nın Takımından Tarihi Başarı

Hull City, Premier Lig'de Yenilgi Yüzü Görmedi: Acun Ilıcalı'nın Takımından Tarihi Başarı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.09.2026 - 18:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Premier Lig'de dördüncü hafta maçında Chelsea'ye konuk olan Hull City yine başa baş bir oyunla sahadan puanı koparmayı başardı. 

Hull, dört maçta aldığı iki galibiyet iki beraberlikle 8 puan topladı ve üst basamaklardaki yerini korudu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Erken gol yediler ama pes etmediler.

Erken gol yediler ama pes etmediler.

Chelsea 7. dakikada Rogers ile golü buldu. Bu golün bu sezon ayrı bir önemi var çünkü Hull City'nin ligde yediği ilk gol oldu.

Ancak oyundan düşmeyen Hull City, Belloumi'nin iki şık golüyle Chelsea'ye büyük şok yaşattı. Devreyi Hull City bu golle 2-1 öne kapattı. 

Londra'da üstün bir futbol izleten Hull City, 66'da Pedro'ya engel olamadı ve maç 2-2 oldu. Bu golden sonra Chelsea baskıyı artırırken dakikalar ilerledikçe Hull City de sahaya direnç koymayı başardı. 

Maçta başka gol olmadı ve 2-2 sona erdi.

Acun Ilıcalı, Temmuz 2024'te "Herkes Belloumi'yi konuşacak" demişti.

Ali Koç'un oğlu Rahmi Kerim Koç da maçı izledi.

Ali Koç'un oğlu Rahmi Kerim Koç da maçı izledi.

Londra'da Acun Ilıcalı maçı yine tribünden büyük bir heyecanla takip etti. Acun Ilıcalı'ya bu maçta Ali Koç'un oğlu  Rahmi Kerim Koç da eşlik etti.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın