Hull City, Premier Lig'de Yenilgi Yüzü Görmedi: Acun Ilıcalı'nın Takımından Tarihi Başarı

Chelsea 7. dakikada Rogers ile golü buldu. Bu golün bu sezon ayrı bir önemi var çünkü Hull City'nin ligde yediği ilk gol oldu.

Ancak oyundan düşmeyen Hull City, Belloumi'nin iki şık golüyle Chelsea'ye büyük şok yaşattı. Devreyi Hull City bu golle 2-1 öne kapattı.

Londra'da üstün bir futbol izleten Hull City, 66'da Pedro'ya engel olamadı ve maç 2-2 oldu. Bu golden sonra Chelsea baskıyı artırırken dakikalar ilerledikçe Hull City de sahaya direnç koymayı başardı.

Maçta başka gol olmadı ve 2-2 sona erdi.