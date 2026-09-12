Hull City, Premier Lig'de Yenilgi Yüzü Görmedi: Acun Ilıcalı'nın Takımından Tarihi Başarı
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Premier Lig'de dördüncü hafta maçında Chelsea'ye konuk olan Hull City yine başa baş bir oyunla sahadan puanı koparmayı başardı.
Hull, dört maçta aldığı iki galibiyet iki beraberlikle 8 puan topladı ve üst basamaklardaki yerini korudu.
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Erken gol yediler ama pes etmediler.
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Acun Ilıcalı, Temmuz 2024'te "Herkes Belloumi'yi konuşacak" demişti.
Ali Koç'un oğlu Rahmi Kerim Koç da maçı izledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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