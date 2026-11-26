Asansör Alarm Düğmesinin Yanındaki İşaretler Ne Anlama Geliyor?
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Her gün onlarca kez kullandığımız asansörlerde, çoğu zaman yalnızca gideceğimiz katın düğmesine basıp bekliyoruz. Ancak asansörün kontrol panelinde bulunan bazı küçük işaretler, özellikle acil durumlarda hayati önem taşıyabiliyor. Alarm düğmesinin yanında yer alan semboller de bunlardan biri. Peki, bu işaretlerin ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi?
Alarm düğmesinin yanındaki zil işareti neyi gösteriyor?
Telefon işareti neden alarm düğmesinin yanında bulunuyor?
Bu semboller neden kabartmalı ve farklı şekillerde tasarlanıyor?
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