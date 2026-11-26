Asansörlerde alarm düğmesinin üzerinde ya da hemen yanında yer alan zil sembolü, kabin içinde mahsur kalınması veya bir acil durum yaşanması halinde yardım çağrısı yapılabileceğini gösteriyor. Bu düğmeye basıldığında asansörün sistemine bağlı olarak alarm sesi devreye girebiliyor, bina görevlilerine sinyal gönderilebiliyor ya da bir yardım merkezine bağlantı kurulabiliyor.

Özellikle asansörün aniden durması, kapıların açılmaması veya kabinde mahsur kalınması gibi durumlarda bu düğme, dışarıdakilere haber vermek için kullanılıyor. Ancak her asansörde alarm sisteminin çalışma şekli aynı olmayabiliyor. Bazı sistemlerde yalnızca sesli uyarı verilirken, bazılarında doğrudan iletişim kurulabiliyor.