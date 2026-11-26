Modern anlamdaki ilk yol orta çizgisini 1900'lerin başında Edward Hines tasarladı. Hines'a ilham veren, yeni asfaltlanmış bir yola dökülmüş sütü görmesiydi ve çizgiyi beyaz yaptı.

Beyaz, onlarca yıl boyunca varsayılan renk olarak kaldı. 1955'e gelindiğinde yolların büyük çoğunluğunda şeritler beyaz çizgiyle ayrılıyordu.

Tek istisna Oregon eyaletiydi. Oregon, dikkat çağrısı için sarının daha iyi olduğunda ısrar etti ama diğerleri ikna olmadı. Yetkililer 300 milyon dolarlık yol fonunu kesmekle tehdit edince Oregon orta çizgilerini beyaza çevirmeyi kabul etti.

1971'de ise standartları belirleyenler Oregon'un görüşüne yaklaştı. Sarı o dönem trafik ışıklarında yavaşla anlamında kullanılıyordu, 20. yüzyılın başında dur levhaları bile sarıydı. Böylece sarı, karşı yönleri ayıran çizgilerin rengi oldu.