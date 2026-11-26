Yol Çizgileri Neden Bazen Sarı Bazen Beyaz? Her Rengin Ayrı Bir Anlamı Var
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Yoldaki çizgilerin kimi zaman beyaz, kimi zaman sarı olduğunu fark etmeyen sürücü yoktur. Renkler rastgele seçilmedi, her biri sürücüye ayrı bir bilgi veriyor. Beynimiz renkleri belirli duygularla ilişkilendirdiği için renkli bir işaret, bir kelimeyi okumaktan daha kısa sürede tehlikeyi anlatabiliyor. Sarı ve beyazın bugünkü anlamı ise yıllar süren bir tartışmanın sonucunda yerleşti.
Beyaz ve sarı çizgiler trafiğin yönünü anlatıyor
İlk orta çizgi beyazdı ve sarı için yıllarca mücadele edildi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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