Filmlere de konu olan 'beynin %10'unu kullanıyoruz' fikrinin bilimsel bir karşılığı yok. Beyin görüntüleme yöntemleri gün içinde beynin neredeyse her bölgesinin etkin olduğunu, uyurken bile birçok bölgenin çalışmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

Beyin vücut ağırlığımızın yalnızca yüzde 2'si kadar ama harcadığımız enerjinin yaklaşık beşte birini tüketiyor. Evrim, bu kadar pahalı bir organın büyük kısmını boşta bırakmaz.