Okulda Ezberletilen Ama Aslında Doğru Olmayan 6 Bilgi
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Çocukken bir kez duyduk, sonra yıllarca kimseye sormadan doğru diye taşıdık. Parmak çıtlatmaktan beyin kapasitesine, dilimizdeki tat bölgelerinden Plüton'un statüsüne kadar ezberimize girmiş birçok bilgi, bilim insanlarının elindeki verilerle örtüşmüyor.
İşte okulda, evde ya da sokakta duyup inandığımız ama aslında doğru olmayan 6 bilgi.
Parmak çıtlatmak eklemleri bozmuyor
Beynimizin tamamı çalışıyor, yalnızca %10'u değil
Dilde tatlı, tuzlu, acı için ayrı bölgeler yok
Plüton hâlâ gezegen sayılıyor mu? Hayır
Amerika'ya ayak basan ilk Avrupalı Kolomb değildi
Kediler ve köpekler dünyayı siyah-beyaz görmüyor
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