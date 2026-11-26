Traktörlerin Ön ve Arka Tekerlekleri Arasındaki Boyut Farkının Nedeni Ortaya Çıktı
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Arkadaki büyük tekerlekler, çamurlu tarlada traktörün kaymadan ilerlemesini sağlıyor.
Yüksek arka aks, ağır yük çekerken traktörün önünün havaya kalkmasını önlüyor.
Küçük ön tekerlekler keskin dönüşleri kolaylaştırıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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