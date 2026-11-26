Büyük tekerlekler arka aksı yerden daha yükseğe taşıyor. Bu sayede traktör daha fazla ağırlık çekerken ön tekerlekler yere basmaya devam ediyor. Arkada yük yokken de dev tekerlekler, öndeki ağır motoru dengeleyen bir karşı ağırlık işlevi görüyor.

Geniş arka lastiklerin bir faydası da toprağa. Traktörün ağırlığı daha büyük bir alana yayıldığı için toprak daha az sıkışıyor; sıkışmış toprakta bitkiler iyi büyüyemiyor.