1 Milyon Dolarlık Ödülü Kazandı Ama Sevinci Yarım Kaldı: O Fotoğraf Sonu Oldu
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ABD'nin Massachusetts eyaletinde kazı kazan biletinden 1 milyon dolar kazanan El Salvadorlu Ariel Antonio Velasquez-Morales, ödülün duyurulmasından günler sonra göçmenlik polisi ICE tarafından gözaltına alındı. Kazananın dev bir çekle poz verdiği fotoğraf, eyalet piyangosunun basın bülteniyle kamuoyuyla paylaşılmıştı.
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Boston'da 10 dolara alınan kazı kazan bileti, 1 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi getirdi.
ICE, kazananı ödül duyurulduktan günler sonra East Boston'da yürüttüğü operasyonda gözaltına aldı.
Gözaltındaki kazanan sınır dışı edilmeyi bekliyor, avukatı olup olmadığı ise henüz belli değil.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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