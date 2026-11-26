East Boston'da yaşayan Ariel Antonio Velasquez-Morales, Massachusetts Eyalet Piyangosu'nun '$2,000,000 50X Cashword' adlı kazı kazan oyunundan 1 milyon dolar kazandı. ICE'nin açıklamasına göre 10 dolara aldığı bileti East Boston'daki Sumner Market'ten satın aldı. Bileti satan market de 10 bin dolar prim kazandı.

Piyango idaresi, kazananın dev bir çekle poz verdiği fotoğrafın yer aldığı bir basın bülteniyle sonucu duyurdu. Velasquez-Morales ödülü peşin ödeme seçeneğiyle aldı ve vergi öncesi tek seferde 650 bin dolar tuttu. Kazanan, o dönemde parayı biriktirip yatırıma çevirmeyi planladığını söylemişti.