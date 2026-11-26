Fen Dersinde Duymadığınız, Bilim Meraklılarını Bile Şaşırtacak 10 Bilgi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fizik, kimya ve biyoloji kitaplarının arasına sığmayan öyle çok ilginç detay var ki! Kimi vücudunuzun içinde, kimi gökyüzünde, kimi de bir kutunun içinde saklı. Bu derlemede hem merakınızı giderecek hem de arkadaş ortamında kendinizi gösterebileceğiniz 10 bilgi var.
Susadığınızı hissettiğinizde aslında henüz çok az su kaybetmişsinizdir.
Atomun neredeyse tamamı boşluktan oluşuyor
Schrödinger'in kedisi aslında bir düşünce deneyi
Kanımızın kırmızı olmasının sebebi demir
Doktorların dilinize bakması boşuna değil
Hücreler gerektiğinde kendi kendilerini yok edebiliyor
Vücudunuz küçük bir ısıtıcı gibi çalışıyor
Sabahları akşamdan biraz daha uzunsunuz
Kuşlar yüksekten uçarak enerji tasarrufu yapar
Esnemek konusunda bilim henüz tam fikir birliğine varamadı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın