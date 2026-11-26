Fizik, kimya ve biyoloji kitaplarının arasına sığmayan öyle çok ilginç detay var ki! Kimi vücudunuzun içinde, kimi gökyüzünde, kimi de bir kutunun içinde saklı. Bu derlemede hem merakınızı giderecek hem de arkadaş ortamında kendinizi gösterebileceğiniz 10 bilgi var.