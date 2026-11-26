Merkez Bankası Altın Alımlarını Durdurdu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt içinde cevherden üretilen altının alımını bugün itibarıyla durdurdu. Bankacılık kaynaklarından aktarılan bilgilere göre 26 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe giren karar hakkında Merkez Bankası'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uygulamanın hangi gerekçeyle başlatıldığı ve ne kadar süreceği de kamuoyuyla paylaşılmadı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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