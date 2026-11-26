Merkez Bankası'nın almadığı yerli altının serbest piyasaya yönelmesi durumunda, yurt içinde fiziki altın arzının artması bekleniyor. Bu arz artışı, iç piyasadaki altın fiyatları ile küresel piyasalardaki fiyatlar arasındaki farkın daralmasına katkı sağlayabilir.

Ancak uzmanlar ve piyasa aktörleri, tek başına bu kararın gram ve çeyrek altın fiyatlarında doğrudan düşüş yaratmayacağına dikkat çekiyor. İç piyasadaki altın fiyatlarının ana belirleyicileri arasında uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatı ve dolar/TL kuru yer almaya devam ediyor.

Daha Önce de Benzer Adım Atılmıştı

Merkez Bankası'nın yerli cevher altını alımlarına ara vermesi ilk kez yaşanan bir gelişme değil. TCMB, Ekim 2025'te de benzer şekilde yurt içinde cevherden üretilen altının alımını durdurmuştu. Kurum, 2026 Para Politikası metninde söz konusu adımın o dönemki piyasa koşulları gözetilerek atıldığını ifade etmişti.