Sevgili Balık, Ay bugün aşk ve yaratıcılık evinde süzülüyor ve kalbin bir şarkı gibi akıyor. Akşama doğru Ay ile Merkür arasındaki uyum, duygularını kelimelere dökmeni kolaylaştırıyor. Bir şiir, bir mektup ya da sevdiğin birine yazacağın birkaç satır, bugün hiç olmadığı kadar içten olacak.

Mars'ın ilişkiler evine geçişi, partnerlik konularında daha net ve cesur olmanı istiyor. Ne istediğini söylemekten çekinme; nazik ama kararlı ol. Para evinde geri hareket eden Neptün ise maddi konularda hayallere kapılmak yerine gerçekçi kalmayı hatırlatıyor. Bekarsan sanatsal ya da yaratıcı bir ortamda tanışacağın biri kalbini hafifçe çarptırabilir. Partnerliysen birlikte bir film izlemek, resim yapmak ya da müzik dinlemek ruhunuzu besleyecek.

Önerim: İçindeki çocuğu dinle. Bugün sırf keyif için bir şey yap, sonucunu düşünmeden.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…