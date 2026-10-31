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Balık Burcu right-white
Kasım 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:30
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Gökyüzü Kasım ayında bir hayli hareketli! Balık ve yükselen Balık burçları Kasım ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Kasım ayı nasıl geçecek? Bu ay Balık ve yükselen Balık burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Kasım eğitim, yolculuk ve yeni bakış açıları üzerinden seni genişletiyor. Ayın başlarında Akrep burcunda doğan Yeniay dokuzuncu evinde bir kurs, seyahat ya da yeni bir öğrenme alanı açıyor. Ay ortasında altıncı evinde buluşan Mars ve Jüpiter iş yükünü artırırken yeni görev ve fırsatlar da getirebilir. Ay sonuna doğru gelen İkizler Dolunayı dördüncü evinde ev ve aile alanında bir meseleyi çözüme kavuşturabilir. İkinci evde konuşlanan Satürn ve Neptün gelir ve değer konusunda sabır istiyor. On ikinci evindeki Plüton gizli kalan bir yükü yüzeye çıkarabilir.

Maddi olarak dokuzuncu evindeki geri hareketli Merkür yolculuk ya da kurs masraflarında bilgi eksikliği yaratabilir; ayın ortasında ileri harekete dönmesiyle rezervasyon ve ödeme konuları netleşiyor. Sekizinci evindeki Venüs ortak paralar ve kredi konusunda ayın ortasından sonra rahatlık getiriyor. Jüpiter'e uzanan Güneş karesi iş yüküyle birlikte harcamayı da artırabilir.

Gelelim aşka. Sekizinci evindeki geri hareketli Venüs derin bir duygusal bağı ve geçmişten gelen bir izi gündeme getiriyor. Ayın ortasında ileri harekete geçmesiyle yüzleşme yerini şefkate bırakıyor. Partnerli Balık, duygularını sakin bir sohbetle paylaşabilir. Bekar Balık ise çalışma ortamında ya da yaratıcı bir çevrede tanıştığı birine sıcak ama acele etmeden yaklaşabilir.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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