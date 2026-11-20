Dünyanın En İlginç Geleneklerini Ne Kadar Biliyorsun?
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Dünyanın dört bir yanında birbirinden şaşırtıcı, ilginç ve bazen de inanması güç gelenekler yaşatılıyor. İspanya'da binlerce insanın domates savaşı yapmasından Japonya'da baharın gelişinin kiraz çiçekleriyle kutlanmasına kadar her ülkenin kendine özgü kültürel ritüelleri var. Bazı gelenekler yüzyıllardır sürdürülürken bazıları ise ilk duyduğunda seni oldukça şaşırtabilir. Peki, farklı ülkelerin kültürlerine ne kadar hakimsin?
1. Japonya'da sakura olarak bilinen kiraz çiçeklerinin açmasını kutlamak için yapılan geleneksel etkinliğin adı nedir?
2. Tayland'da düzenlenen Songkran Festivali hangi önemli olayı kutlamak için yapılır?
3. İskoçya'da Hogmanay adı verilen yılbaşı kutlamalarında eve ilk giren kişinin şans getirmesiyle ilgili geleneğin adı nedir?
4. Hindistan'da Holi Festivali sırasında insanlar birbirlerine ne atarak kutlama yapar?
5. Danimarka'da doğum gününde 25 yaşına giren ve evli olmayan kişilere yapılan geleneksel şaka nedir?
6. İsveç'te yaz gün dönümünü kutlamak için yapılan Midsommar etkinliklerinde hangi sembolik direğin etrafında dans edilir?
7. Güney Kore'de bir bebeğin doğumundan sonraki 100. gününü kutlamak için düzenlenen geleneksel kutlamanın adı nedir?
8. İtalya'nın Ivrea kentinde düzenlenen tarihi festivalde insanlar birbirlerine ne fırlatarak sembolik bir savaş yapar?
9. Nepal'de düzenlenen Tihar Festivali sırasında köpekler neden özel olarak süslenir ve onurlandırılır?
10. İspanya'nın Katalonya bölgesinde Noel döneminde geleneksel olarak hazırlanan Caga Tió adlı kütükle ilgili ilginç gelenek nedir?
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