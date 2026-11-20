Dünyanın dört bir yanında birbirinden şaşırtıcı, ilginç ve bazen de inanması güç gelenekler yaşatılıyor. İspanya'da binlerce insanın domates savaşı yapmasından Japonya'da baharın gelişinin kiraz çiçekleriyle kutlanmasına kadar her ülkenin kendine özgü kültürel ritüelleri var. Bazı gelenekler yüzyıllardır sürdürülürken bazıları ise ilk duyduğunda seni oldukça şaşırtabilir. Peki, farklı ülkelerin kültürlerine ne kadar hakimsin?