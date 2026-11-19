Senin karakterin Blair Waldorf ile oldukça benzer! Sen girdiğin ortamda fark edilmek isteyen, ne istediğini bilen ve hedeflerine ulaşmak için kolay kolay pes etmeyen birisin. Hayatın kontrolünü elinde tutmayı seviyorsun. İnsanların seni hafife almasına tahammül edemiyor, kendini kanıtlamak için gerektiğinde büyük mücadeleler veriyorsun. Blair gibi senin de güçlü bir gururun var. Birisi seni kırdığında bunu kolayca unutamıyorsun. Dışarıdan soğukkanlı ve kendinden emin görünsen de aslında değer verdiğin insanların düşünceleri senin için oldukça önemli. Sevilmek, takdir edilmek ve özel hissetmek istiyorsun. Ancak bunları doğrudan istemek yerine bazen kendi gücünü göstermeyi tercih ediyorsun. İlişkilerinde seçicisin. Herkesi hayatına kolayca almıyor, güvendiğin insanlara ise büyük önem veriyorsun. Zaman zaman kıskanç, inatçı veya fazla kontrolcü davranabilirsin. Fakat sevdiğin insanları korumak ve onların yanında olmak konusunda oldukça kararlısın.