Ahlatcı Yatırım'ın değerlendirmesine göre ons altında 3.750 dolar kritik destek olarak izleniyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa 3.800 ve 3.900 dolar toparlanma ihtimalinde takip edilecek eşikler arasında sayılıyor. Bunlar kesin fiyat hedefi değil, piyasanın baktığı teknik noktalar.

Oversea-Chinese Banking Corp analisti Christopher Wong ise alım ilgisinin zayıf kaldığına dikkat çekmişti. Wong'a göre altının 4.000 doların altında kalması satış baskısını artırabilir. Yurt içinde gram ve çeyrek altın ise ons altının yanı sıra dolar/TL'nin seyrine bağlı olarak gün içinde değişmeye devam edecek.

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