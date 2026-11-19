19 Kasım Perşembe Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?
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Altın piyasasında Perşembe sabahı sınırlı bir toparlanma var. Çarşamba günü Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gören ons altın, 3.719 dolara kadar indikten sonra 3.734 dolar civarına çıktı. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları.
19 Kasım altın fiyatları: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın neden düştü?
Altın ne kadar olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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