Piyasada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi yeniden artırabileceği beklentisi öne çıkıyor. ABD tahvil getirileri yüzde 5'in üzerinde seyrediyor. Bu tablo, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı yaratıyor. Buna rağmen bankaların büyük bölümü, merkez bankası alımları, ETF talebi ve küresel riskler sayesinde 2027'de bir toparlanma bekliyor.

Derlenen tahminlere göre 2027 sonu için ons altında medyan 4 bin 855 dolar, ortalama ise 4 bin 890 dolar. 2027 yıllık ortalaması için medyan 4 bin 700 dolar, ortalama 4 bin 716 dolar olarak hesaplanıyor. Dünya Bankası ise 2026 ortalamasını 4 bin 600 dolar, 2027 ortalamasını 4 bin 250 dolar öngörüyor.

Goldman Sachs, listedeki en düşük tahmini veren kurum. Banka hedefini iki kez indirdi: Önce 5 bin 400 dolardan 4 bin 800 dolara, ardından 4 bin 650 dolara. Goldman, Fed faiz indirimlerine başlarsa 2028 sonunda ons altının 5 bin 600 dolara çıkabileceğini söylüyor. En yüksek tahmin ise Helaba'dan geldi. Alman bankası, ons altının 2027'nin ikinci yarısında yeniden 5 bin doların üzerine çıkmasını bekliyor.