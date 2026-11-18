Dev Banka Altın İçin 2027 Tahminini Değiştirdi
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2027 altın tahmini değişti.
Morgan Stanley 2027'nin son çeyreği için 5 bin 250 dolar öngörüyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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