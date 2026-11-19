21 Dizinin 120,90'lık Reytinginin Üçte İkisi 3 Kanaldan Geldi: Zirvede 4 Dizisi Olan Kanal Var
Yayındaki 21 dizinin son bölüm reytingleri kanal kanal toplandı ve ortaya 120,90 puanlık bir tablo çıktı. Bu toplamın üçte ikisi yalnızca üç kanaldan geldi, zirvedeki fark ise 1 puanın altında kaldı. Üstelik ne en yüksek reytingli dizi ne de en çok diziye sahip kanal zirveye çıkabildi.
Kanal D, dört dizisinden 27,00 puan toplayıp dizi başına 6,75 ortalamayla zirveye yerleşti.
NOW zirvenin 0,73 puan gerisinde kaldı ama Halef'e veda etmek üzere.
Taşacak Bu Deniz 10,60 ile listenin en yüksek reytingini aldı ama TRT 1 beş diziyle üçüncü kaldı.
Maçla haftanın kanal zirvesine çıkan ATV, yalnızca dizilere bakıldığında listenin sonunda.
İşte yayındaki 21 dizinin son bölüm reytinglerine göre kanalların toplamı:
1. Kanal D - 27,00 (4 dizi, ortalama 6,75, pay %22,3)
2. NOW - 26,27 (4 dizi, ortalama 6,57, pay %21,7)
3. TRT 1 - 25,87 (5 dizi, ortalama 5,17, pay %21,4)
4. Show TV - 16,81 (3 dizi, ortalama 5,60, pay %13,9)
5. Star TV - 13,76 (3 dizi, ortalama 4,59, pay %11,4)
6. ATV - 11,19 (2 dizi, ortalama 5,60, pay %9,3)
Toplamlar, her dizinin yayınlanan son yeni bölümünün Total reytingiyle hesaplandı. Özet yayınlar, tekrar bölümler ve maçlar hesaba katılmadı.
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