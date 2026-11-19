TRT 1, yayındaki 21 dizinin beşine sahip ve listedeki en kalabalık kanal. Cuma akşamlarının Taşacak Bu Deniz'i 13 Kasım'da 10,60 aldı ve 21 dizi arasında son bölümünde en yüksek reytingi alan yapım oldu.

Ancak kanalın diğer dizileri bu tabloyu destekleyemedi. Teşkilat 4,77, Gönül Dağı 4,70, Mehmed: Fetihler Sultanı ise 3,55 aldı. Bir haftalık aranın ardından ekrana dönen Evlilik Güzeldir 2,25'te kaldı.

TRT 1 böylece 25,87 ile üçüncü sıraya yerleşti. Kanal D, NOW ve TRT 1'in 13 dizisi birlikte 79,14 puan topladı; bu, 21 dizinin toplamının yüzde 65,5'i demek. TRT 1 ise dizi başına 5,17'lik ortalamayla sondan ikinci.