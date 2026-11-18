9-15 Kasım haftasında yeni bölümüyle ekrana gelen 19 dizinin reytingleri, 5 barajına göre yeniden tarandı. Total'de 12 dizi 5'in üzerine çıktı ancak AB ve ABC1'de bu sayı 8'e düştü. Üç listede birden barajı aşabilen dizi sayısı ise yalnızca 7 oldu.

Haftanın zirvesindeki TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz, Total'de 10,60, AB'de 8,76, ABC1'de 10,46 ile üç listenin de lideri oldu. Kanal D'nin Uzak Şehir'i Total'de 10,10, AB'de 7,50, ABC1'de 9,25 ile onu takip etti.

Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i (8,23 / 7,05 / 8,79), NOW'un Yeraltı (8,11 / 6,54 / 8,38) ve Ömür Usta'sı (7,83 / 6,85 / 7,52) da üç kategoride rahat bir farkla barajın üzerinde yer aldı.

Listeyi Kanal D'nin Daha 17'si ve Show TV'nin Kızılcık Şerbeti tamamladı. Daha 17, AB'de 5,09 ile barajı kıl payı aşarken Kızılcık Şerbeti, barajı aşan 7 dizi arasında üç listede en dengeli sonucu alan yapım oldu: Total'de 6,45, AB'de 6,22, ABC1'de 6,58.