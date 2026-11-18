19 Diziden Yalnızca 7'si Üç Listede de 5 Reytingi Geçti, TRT 1'den Tek Dizi Var
9-15 Kasım haftasında yeni bölümle ekrana gelen 19 diziden 12'si Total’de 5 reytingi geçti. AB ve ABC1'de bu sayı 8'e düştü. Üç listede birden barajı aşan dizi sayısı yalnızca 7 oldu. TRT 1'in dört dizisinden ise sadece Taşacak Bu Deniz 5'in üzerine çıkabildi.
Taşacak Bu Deniz'den Kızılcık Şerbeti'ne 7 dizi, üç listede de 5 reytingin üzerinde kaldı.
Total'de 5'i geçen 4 dizi, AB ve ABC1'de barajın altında kaldı.
TRT 1'in 4 dizisinden yalnızca biri barajı aşabildi.
İşte 9-15 Kasım haftasında 5 reytingi geçen ve geçemeyen 19 dizi:
Üç listede de 5'in üzerinde (7 dizi):
1. Taşacak Bu Deniz (TRT 1) - Total: 10,60 | AB: 8,76 | ABC1: 10,46
2. Uzak Şehir (Kanal D) - Total: 10,10 | AB: 7,50 | ABC1: 9,25
3. Sevdan Bir Ateş (Show TV) - Total: 8,23 | AB: 7,05 | ABC1: 8,79
4. Yeraltı (NOW) - Total: 8,11 | AB: 6,54 | ABC1: 8,38
5. Ömür Usta (NOW) - Total: 7,83 | AB: 6,85 | ABC1: 7,52
6. Daha 17 (Kanal D) - Total: 7,01 | AB: 5,09 | ABC1: 6,06
7. Kızılcık Şerbeti (Show TV) - Total: 6,45 | AB: 6,22 | ABC1: 6,58
Total ve ABC1'de 5'in üzerinde:
Altı Üstü İstanbul (ATV) - Total: 7,43 | AB: 4,53 | ABC1: 6,69
Yalnızca Total'de 5'in üzerinde:
Anne Yarısı (NOW) - Total: 5,79 | AB: 3,51 | ABC1: 4,86
Güller ve Günahlar (Kanal D) - Total: 5,70 | AB: 2,72 | ABC1: 4,59
Sevdiğim Sensin (Star TV) - Total: 5,38 | AB: 2,66 | ABC1: 4,29
Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) - Total: 5,15 | AB: 3,53 | ABC1: 4,33
Yalnızca AB'de 5'in üzerinde:
Tuzlu Kahve (Star TV) - Total: 4,04 | AB: 5,26 | ABC1: 4,95
Hiçbir listede 5'e ulaşamayanlar:
Haysiyet (Kanal D) - Total: 4,78 | AB: 3,64 | ABC1: 4,18
Teşkilat (TRT 1) - Total: 4,77 | AB: 2,88 | ABC1: 4,44
Gönül Dağı (TRT 1) - Total: 4,70 | AB: 3,27 | ABC1: 4,35
Başkalarının Hayatı (Star TV) - Total: 4,02 | AB: 3,87 | ABC1: 4,05
Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1) - Total: 3,71 | AB: 3,75 | ABC1: 4,32
Muhtemel Aşk (Show TV) - Total: 2,12 | AB: 1,94 | ABC1: 2,14
Yalnızca yeni bölümler dahil edilmiştir; tekrarlar ve özetler hariçtir.
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