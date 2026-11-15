Reytingleri Düşen Sevdiğim Sensin'in Final İddiasına Yanıt Geldi

Altuntaş'ın paylaşımında dikkat çeken bir ayrıntı daha vardı. Ünlü kulis yazarı, final iddiasının yanı sıra son günlerde konuşulan indirim konusuna da açıklık getirdi.

Altuntaş, 'İndirim konusuna gelince bütün diziler için geçerli... Kanallar yapımcılara iletti, yapımcılar kendi matematiklerine göre ekipleriyle konuşuyor' diye yazdı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer'de set ekibinden yüzde 20 indirim istendiği gündem olmuştu. Altuntaş'ın açıklamasına göre bu talep tek bir diziye özel değil; kanallar indirim talebini tüm yapımcılara iletti.

İndirimin ekiplere nasıl yansıyacağı ise her yapım şirketinin kendi hesabına göre şekilleniyor. Bu da her dizide aynı oranda bir indirim uygulanmayabileceği anlamına geliyor.

Altuntaş'ın açıklamasıyla Sevdiğim Sensin'e dair final iddiaları şimdilik yanıt bulmuş oldu. Ancak dizi dünyasında bütçe görüşmelerinin sürdüğü bu dönemde kulislerden yeni gelişmeler gelmesi de sürpriz olmayacak.