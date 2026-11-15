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Reytingleri Düşen Sevdiğim Sensin'in Final İddiasına Yanıt Geldi

Reytingleri Düşen Sevdiğim Sensin'in Final İddiasına Yanıt Geldi

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
15.11.2026 - 08:54
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Reyting listelerinde geçen sezonki gücünü yakalayamayan Sevdiğim Sensin'in final yapacağı iddiası, dizinin hayranlarını kısa sürede tedirgin etti. Ancak iddiaya yanıt gecikmedi: Televizyon kulislerini yakından takip eden Birsen Altuntaş, X hesabından net bir açıklama yaptı. Üstelik Altuntaş, son günlerde dizi dünyasının en çok konuşulan konusu olan indirim meselesine de değindi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Birsen Altuntaş, Sevdiğim Sensin'in final yapacağı iddiasını "Doğru değil" diyerek yalanladı.

Birsen Altuntaş, Sevdiğim Sensin'in final yapacağı iddiasını "Doğru değil" diyerek yalanladı.

Son günlerde sosyal medyada Star TV'nin iddialı dizisi Sevdiğim Sensin'in final yapacağı öne sürülmüştü. İddia kısa sürede yayılınca dizinin takipçileri de soru işaretleriyle doldu.

Peki gerçekten öyle mi? Televizyon dünyasındaki gelişmeleri ilk duyuran isimlerden biri olan Birsen Altuntaş, bu iddiaya sessiz kalmadı.

Altuntaş, X hesabından yaptığı paylaşımda 'Final kararı doğru değil, etkileşim almak ve dikkat çekmek için yapılan bu tür haberlerden fenalık geldi' ifadelerini kullandı.

Ünlü gazeteci, böyle bir karar alınması durumunda bunu kendisinin duyuracağını da hatırlattı: 'Karar alınırsa zaten yazıyorum, ekiplere de haber veriliyor biliyorsunuz.'

Geçen sezon zirveyi kimseye bırakmayan Sevdiğim Sensin, 12 Kasım'da AB'de 2,66'ya gerileyerek 7. sıraya düştü.

Geçen sezon zirveyi kimseye bırakmayan Sevdiğim Sensin, 12 Kasım'da AB'de 2,66'ya gerileyerek 7. sıraya düştü.

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı Sevdiğim Sensin, ilk sezonunda perşembe akşamlarının en güçlü dizilerinden biriydi ve reyting listelerinde uzun süre zirvede yer aldı.

Ancak ikinci sezonda tablo değişti. 10 Eylül'de yeni sezonuna başlayan dizi, açılış bölümünde TOTAL'de 4,19, AB'de 3,30, ABC1'de ise 3,59 reyting aldı. Bu rakamlar, dizinin geçen sezonki performansının oldukça gerisinde kaldı.

Son haftalarda ise AB'deki düşüş dikkat çekti. 5 Kasım'da AB'de 3,03 ile 6. sırada yer alan dizi, Türkiye-Belçika milli maçının yayınlandığı 12 Kasım akşamı 2,66'ya gerileyerek 7. sıraya düştü.

Öte yandan dizi aynı akşam TOTAL'de 5,38 ile 2., ABC1'de ise 4,29 ile 3. sıraya yerleşti. Ancak düşüşün reklam verenlerin yakından takip ettiği AB listesinde yaşanması, dizinin geleceğine dair soruları da beraberinde getirdi.

Altuntaş'a göre kanalların istediği indirim yalnızca Sevdiğim Sensin'i değil, bütün dizileri kapsıyor.

Altuntaş'a göre kanalların istediği indirim yalnızca Sevdiğim Sensin'i değil, bütün dizileri kapsıyor.

Altuntaş'ın paylaşımında dikkat çeken bir ayrıntı daha vardı. Ünlü kulis yazarı, final iddiasının yanı sıra son günlerde konuşulan indirim konusuna da açıklık getirdi.

Altuntaş, 'İndirim konusuna gelince bütün diziler için geçerli... Kanallar yapımcılara iletti, yapımcılar kendi matematiklerine göre ekipleriyle konuşuyor' diye yazdı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer'de set ekibinden yüzde 20 indirim istendiği gündem olmuştu. Altuntaş'ın açıklamasına göre bu talep tek bir diziye özel değil; kanallar indirim talebini tüm yapımcılara iletti.

İndirimin ekiplere nasıl yansıyacağı ise her yapım şirketinin kendi hesabına göre şekilleniyor. Bu da her dizide aynı oranda bir indirim uygulanmayabileceği anlamına geliyor.

Altuntaş'ın açıklamasıyla Sevdiğim Sensin'e dair final iddiaları şimdilik yanıt bulmuş oldu. Ancak dizi dünyasında bütçe görüşmelerinin sürdüğü bu dönemde kulislerden yeni gelişmeler gelmesi de sürpriz olmayacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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