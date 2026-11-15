Reytingleri Düşen Sevdiğim Sensin'in Final İddiasına Yanıt Geldi
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Reyting listelerinde geçen sezonki gücünü yakalayamayan Sevdiğim Sensin'in final yapacağı iddiası, dizinin hayranlarını kısa sürede tedirgin etti. Ancak iddiaya yanıt gecikmedi: Televizyon kulislerini yakından takip eden Birsen Altuntaş, X hesabından net bir açıklama yaptı. Üstelik Altuntaş, son günlerde dizi dünyasının en çok konuşulan konusu olan indirim meselesine de değindi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Birsen Altuntaş, Sevdiğim Sensin'in final yapacağı iddiasını "Doğru değil" diyerek yalanladı.
Geçen sezon zirveyi kimseye bırakmayan Sevdiğim Sensin, 12 Kasım'da AB'de 2,66'ya gerileyerek 7. sıraya düştü.
Altuntaş'a göre kanalların istediği indirim yalnızca Sevdiğim Sensin'i değil, bütün dizileri kapsıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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