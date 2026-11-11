Set Ekibinden İndirim İstenen Güneşin Doğduğu Yer'de Gözler Burak Özçivit'in Ücretine Çevrildi
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Deniz Tural, ATV dizisi Güneşin Doğduğu Yer’in set çalışanlarından yüzde 20 indirim istendiğini ve indirimi kabul etmeyenlerle çalışmaya devam edilmeyeceğini öne sürdü. İddianın ardından gözler dizinin başrolü Burak Özçivit’e çevrildi. Özçivit’in diziden bölüm başına 4,5 milyon TL aldığı iddia ediliyor. Yapımdan ve kanaldan henüz açıklama gelmedi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Deniz Tural, Güneşin Doğduğu Yer'in set çalışanlarından yüzde 20 indirim istendiğini öne sürdü.
Burak Özçivit'in Güneşin Doğduğu Yer'den bölüm başına 4,5 milyon TL aldığı iddia ediliyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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