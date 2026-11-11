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Set Ekibinden İndirim İstenen Güneşin Doğduğu Yer'de Gözler Burak Özçivit'in Ücretine Çevrildi

Set Ekibinden İndirim İstenen Güneşin Doğduğu Yer'de Gözler Burak Özçivit'in Ücretine Çevrildi

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 17:31
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Deniz Tural, ATV dizisi Güneşin Doğduğu Yer’in set çalışanlarından yüzde 20 indirim istendiğini ve indirimi kabul etmeyenlerle çalışmaya devam edilmeyeceğini öne sürdü. İddianın ardından gözler dizinin başrolü Burak Özçivit’e çevrildi. Özçivit’in diziden bölüm başına 4,5 milyon TL aldığı iddia ediliyor. Yapımdan ve kanaldan henüz açıklama gelmedi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Deniz Tural, Güneşin Doğduğu Yer'in set çalışanlarından yüzde 20 indirim istendiğini öne sürdü.

Deniz Tural, Güneşin Doğduğu Yer'in set çalışanlarından yüzde 20 indirim istendiğini öne sürdü.

ATV'nin Perşembe akşamlarındaki iddialı yapımı Güneşin Doğduğu Yer'den kamera arkasını ilgilendiren bir iddia geldi. Deniz Tural'ın haberine göre dizinin set çalışanlarından ücretlerinde yüzde 20 indirim yapmaları istendi. Konunun konuşulduğu toplantının da sürdüğü aktarıldı.

İddianın en dikkat çekici kısmı ise indirimi kabul etmeyen set çalışanlarıyla yola devam edilmeyecek olması oldu.

Yapım şirketinden ve kanaldan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kararın oyuncu kadrosunu da kapsayıp kapsamadığı ise bilinmiyor.

Burak Özçivit'in Güneşin Doğduğu Yer'den bölüm başına 4,5 milyon TL aldığı iddia ediliyor.

Burak Özçivit'in Güneşin Doğduğu Yer'den bölüm başına 4,5 milyon TL aldığı iddia ediliyor.

İndirim haberinin ardından akıllara ilk gelen, dizinin başrolündeki Burak Özçivit'in ücreti oldu. Elele yazarı Müge Dağıstanlı'nın ağustos ayında ortaya attığı iddiaya göre Kuruluş Osman'ın ardından Güneşin Doğduğu Yer'le ekrana dönen Özçivit, bölüm başına 4,5 milyon TL alıyor. Bu rakam, konuşulan dizi oyuncusu ücretlerinin zirvesinde yer almıştı.

Öte yandan aynı dönemde eşi Fahriye Evcen için de bir rakam konuşulmuştu. Evcen'in ATV'nin yeni dizisi Hamal'dan bölüm başına 2,5 milyon TL alacağı öne sürülmüştü.

Üstelik ünlü oyuncunun ücreti ilk kez gündem olmuyor. Ancak bu kez rakam, set ekibinden istendiği iddia edilen indirimle yan yana geldiği için yeniden konuşulmaya başladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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