Bölüm Başı Ücretler Dudak Uçuklattı: Yeraltı'ndan Altı Üstü İstanbul'a Dizi Oyuncularının Kazancı Ortaya Çıktı
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Reyting tablosunda kıyasıya bir yarış sürerken, oyuncuların cebine giren paralar da en az sahneler kadar konuşuluyor. Yurt dışı ücretlerle karşılaştırıldığında düşük kaldığı konuşulsa da Türkiye'de oyuncuların bölüm başı ücretleri sık sık gündem oluyor. Dizi oyuncuları bölüm başına ne kadar alıyor? Yeraltı'nın başrollerinden Daha 17'nin genç oyuncularına kadar pek çok ismin ücreti var. Ama listenin zirvesinde Yeraltı'nın yıldızları değil, bir başka ünlü oturuyor.
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Uraz Kaygılaroğlu, Yeraltı'nın Bozo'su olarak bölüm başına 1,5 milyon TL aldığı iddiasıyla gündem oldu.
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Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk'un bölüm başına 500 bin TL aldığı öne sürüldü.
Burak Özçivit'in Güneşin Doğduğu Yer'den bölüm başına 4,5 milyon TL aldığı iddia ediliyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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