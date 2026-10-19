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Bölüm Başı Ücretler Dudak Uçuklattı: Yeraltı'ndan Altı Üstü İstanbul'a Dizi Oyuncularının Kazancı Ortaya Çıktı

Bölüm Başı Ücretler Dudak Uçuklattı: Yeraltı'ndan Altı Üstü İstanbul'a Dizi Oyuncularının Kazancı Ortaya Çıktı

Yeraltı Dizisi Daha 17
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 08:50
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Reyting tablosunda kıyasıya bir yarış sürerken, oyuncuların cebine giren paralar da en az sahneler kadar konuşuluyor. Yurt dışı ücretlerle karşılaştırıldığında düşük kaldığı konuşulsa da Türkiye'de oyuncuların bölüm başı ücretleri sık sık gündem oluyor. Dizi oyuncuları bölüm başına ne kadar alıyor? Yeraltı'nın başrollerinden Daha 17'nin genç oyuncularına kadar pek çok ismin ücreti var. Ama listenin zirvesinde Yeraltı'nın yıldızları değil, bir başka ünlü oturuyor.

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Uraz Kaygılaroğlu, Yeraltı'nın Bozo'su olarak bölüm başına 1,5 milyon TL aldığı iddiasıyla gündem oldu.

Uraz Kaygılaroğlu, Yeraltı'nın Bozo'su olarak bölüm başına 1,5 milyon TL aldığı iddiasıyla gündem oldu.

Pis Yedili'nin Canburger'i olarak tanınan Uraz Kaygılaroğlu; Harem, Yedi Güzel Adam, Baba Candır ve Üç Kuruş gibi yapımlarla yıllardır ekranda. Asıl patlamayı ise NOW'da yayınlanan Yeraltı'nda canlandırdığı Bozkurt Hanoğlu, namıdiğer Bozo ile yaptı. Ocak sonunda başlayan dizi ilk sezonunu 16 bölümle kapattı, 7 Ekim'de de ikinci sezonuna merhaba dedi.

İddiaya göre Kaygılaroğlu bölüm başına 1,5 milyon TL alıyor. Haydar Ali'ye hayat veren Deniz Can Aktaş ile Ceylan'ı canlandıran Devrim Özkan için konuşulan rakam ise kişi başı 1,2 milyon TL. Böylece üç başrolün bir bölümlük toplamı 3,9 milyon TL'yi buluyor. Yalnız küçük bir ayrıntı var: Mayıs ayında konuşulan rakamlarda Devrim Özkan'ın ücreti 800 bin ile 1 milyon TL arasında gösterilmişti.

Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk'un bölüm başına 500 bin TL aldığı öne sürüldü.

Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk'un bölüm başına 500 bin TL aldığı öne sürüldü.

Kanal D'nin yazdan bu yana süren dizisi Daha 17'de rakamlar daha mütevazı, ama gençlerin kazancı da en az ötekiler kadar merak ediliyor. Aras'a hayat veren Çağan Efe Ak'ın bölüm başına 700 bin TL, Leyla rolündeki Ceren Ayruk'un 500 bin TL aldığı iddia ediliyor. Teoman'ı canlandıran Ata Yaşat için 250 bin, Helin Elveren için 150 bin TL konuşuluyor.

Cuma akşamlarının reyting lideri Taşacak Bu Deniz'de en yüksek ücret Ulaş Tuna Astepe'ye ait: 850 bin TL. Onu 750 bin TL ile Deniz Baysal, 500 bin TL ile Ava Yaman izliyor.

ATV'nin Altı Üstü İstanbul'unda Feyyaz Duman da 850 bin TL ile Astepe'yle aynı seviyede görünüyor. Nehir Erdoğan'ın 750 bin, Rahimcan Kapkap'ın 625 bin, İlker Aksum'un 600 bin, Yüsra Geyik'in ise 500 bin TL aldığı öne sürülüyor.

Burak Özçivit'in Güneşin Doğduğu Yer'den bölüm başına 4,5 milyon TL aldığı iddia ediliyor.

Burak Özçivit'in Güneşin Doğduğu Yer'den bölüm başına 4,5 milyon TL aldığı iddia ediliyor.

Listenin zirvesi Yeraltı'nın değil. Elele yazarı Müge Dağıstanlı'nın ağustosta ortaya attığı iddiaya göre, Kuruluş Osman'ın ardından ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer'iyle seyirci karşısına çıkan Burak Özçivit bölüm başına 4,5 milyon TL alıyor. Eşi Fahriye Evcen için konuşulan rakam da az değil. Oktay Kaynarca'yla yan yana geldiği yeni ATV dizisi Hamal'dan bölüm başına 2,5 milyon TL kazanacağı söyleniyor.

Üstelik iş dizi ücretleriyle bitmiyor. Reklam yüzü olmak, sponsorluklar ve marka iş birlikleri oyuncuların gelirini katlıyor. Uraz Kaygılaroğlu'nun da yaz aylarında 18 milyon TL'lik bir reklam anlaşması için sözlü olarak anlaştığı iddia edilmişti. Yine de tüm bu rakamların iddia olduğunu, oyuncuların ya da yapımcıların bugüne kadar doğrulamadığını hatırlatalım.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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