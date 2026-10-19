Bölüm Başı Ücretler Dudak Uçuklattı: Yeraltı'ndan Altı Üstü İstanbul'a Dizi Oyuncularının Kazancı Ortaya Çıktı

Pis Yedili'nin Canburger'i olarak tanınan Uraz Kaygılaroğlu; Harem, Yedi Güzel Adam, Baba Candır ve Üç Kuruş gibi yapımlarla yıllardır ekranda. Asıl patlamayı ise NOW'da yayınlanan Yeraltı'nda canlandırdığı Bozkurt Hanoğlu, namıdiğer Bozo ile yaptı. Ocak sonunda başlayan dizi ilk sezonunu 16 bölümle kapattı, 7 Ekim'de de ikinci sezonuna merhaba dedi.

İddiaya göre Kaygılaroğlu bölüm başına 1,5 milyon TL alıyor. Haydar Ali'ye hayat veren Deniz Can Aktaş ile Ceylan'ı canlandıran Devrim Özkan için konuşulan rakam ise kişi başı 1,2 milyon TL. Böylece üç başrolün bir bölümlük toplamı 3,9 milyon TL'yi buluyor. Yalnız küçük bir ayrıntı var: Mayıs ayında konuşulan rakamlarda Devrim Özkan'ın ücreti 800 bin ile 1 milyon TL arasında gösterilmişti.