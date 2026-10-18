140 Kilodan Bugünlere! Uraz Kaygılaroğlu'nun 18 Yıllık Değişimi Gündem Oldu
Son yılların en sevilen oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu, yalnızca başarılı performanslarıyla değil, kendine has tavırları ve açıklamalarıyla da sık sık gündemimize geliyor. Es Es ve Pis Yedili yıllarından bugüne kariyerinde epey yol kat eden ünlü oyuncunun fiziksel değişimi de en az rolleri kadar dikkat çekici. Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığını ve tam 64 kilo verdiğini açıklayan Kaygılaroğlu'nun yıllar önceki hali yeniden sosyal medyanın gündemine taşındı.
Özellikle 18 yıl arayla çekilen iki fotoğrafı yan yana görünce aradaki değişime şaşırmamak elde değil! Üstelik oyuncu, bu sürecin hiç de kolay olmadığını ve yaşadıklarının yalnızca kilosuyla ilgili olmadığını daha önce anlatmıştı.
Buyurun, Uraz Kaygılaroğlu'nun geçmişten bugüne uzanan değişimine birlikte bakalım.
Son yıllarda oyunculuğuyla olduğu kadar kendine has tavırları, dobra açıklamaları ve özel hayatıyla da sık sık gündemimize gelen Uraz Kaygılaroğlu'nu artık tanımayanımız yoktur herhalde!
Uraz Kaygılaroğlu'nun yıllar önce tam 140 kilo olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik ünlü oyuncu, 140 kilodan 76 kiloya inerek tam 64 kilo vermişti!
Gelgelelim yıllar geçip giderken Uraz Kaygılaroğlu'nun değişimi de yeniden gündem oldu! Bu kez sosyal medyada paylaşılan 18 yıllık karşılaştırma fotoğrafı dikkat çekti.
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