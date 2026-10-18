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140 Kilodan Bugünlere! Uraz Kaygılaroğlu'nun 18 Yıllık Değişimi Gündem Oldu

140 Kilodan Bugünlere! Uraz Kaygılaroğlu'nun 18 Yıllık Değişimi Gündem Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
18.10.2026 - 18:43
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Son yılların en sevilen oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu, yalnızca başarılı performanslarıyla değil, kendine has tavırları ve açıklamalarıyla da sık sık gündemimize geliyor. Es Es ve Pis Yedili yıllarından bugüne kariyerinde epey yol kat eden ünlü oyuncunun fiziksel değişimi de en az rolleri kadar dikkat çekici. Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığını ve tam 64 kilo verdiğini açıklayan Kaygılaroğlu'nun yıllar önceki hali yeniden sosyal medyanın gündemine taşındı. 

Özellikle 18 yıl arayla çekilen iki fotoğrafı yan yana görünce aradaki değişime şaşırmamak elde değil! Üstelik oyuncu, bu sürecin hiç de kolay olmadığını ve yaşadıklarının yalnızca kilosuyla ilgili olmadığını daha önce anlatmıştı. 

Buyurun, Uraz Kaygılaroğlu'nun geçmişten bugüne uzanan değişimine birlikte bakalım.

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Son yıllarda oyunculuğuyla olduğu kadar kendine has tavırları, dobra açıklamaları ve özel hayatıyla da sık sık gündemimize gelen Uraz Kaygılaroğlu'nu artık tanımayanımız yoktur herhalde!

Son yıllarda oyunculuğuyla olduğu kadar kendine has tavırları, dobra açıklamaları ve özel hayatıyla da sık sık gündemimize gelen Uraz Kaygılaroğlu'nu artık tanımayanımız yoktur herhalde!

Şimdilerde karizmatik görüntüsüyle dikkat çeken, özellikle Sefirin Kızı, Üç Kuruş ve Erşan Kuneri gibi yapımlardaki performanslarıyla hafızalarımıza kazınan Kaygılaroğlu'nun ekran yolculuğu aslında 2008 yılında Es Es dizisiyle başlamıştı. Ancak pek çoğumuz onu ilk kez Pis Yedili'nin Canburger'i olarak tanımıştık, hatırlarsınız! 

O dönemki görüntüsüyle bugünkü hali arasında epey fark olan oyuncu, yıllar içinde yalnızca kariyerinde değil, fiziksel görünümünde de büyük bir değişim yaşadı.

Bir dönem fazla kilolarıyla mücadele eden, sonrasında ise verdiği kilolarla adından söz ettiren Kaygılaroğlu'nun 18 yıl arayla çekilmiş iki fotoğrafı yeniden sosyal medyada gündem oldu.

Uraz Kaygılaroğlu'nun yıllar önce tam 140 kilo olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik ünlü oyuncu, 140 kilodan 76 kiloya inerek tam 64 kilo vermişti!

Uraz Kaygılaroğlu'nun yıllar önce tam 140 kilo olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik ünlü oyuncu, 140 kilodan 76 kiloya inerek tam 64 kilo vermişti!

Kaygılaroğlu, 2017 yılında konuk olduğu 3 Adam programında kilo verme hikayesini bütün samimiyetiyle anlatmıştı. Bir dönem kilosuyla ilgili pek çok yorum duyduğunu söyleyen oyuncu, kuzeninin yaptığı bir yorumun kendisini oldukça etkilediğini açıklamıştı.

İlk etapta kendi çabasıyla 15-20 kilo verdiğini ancak sonrasında yeniden kilo almaya başladığını anlatan Kaygılaroğlu, annesinin sağlığı konusunda endişelenmesi üzerine bir diyetisyene başvurmuştu. Üstelik merak edilenin aksine herhangi bir zayıflama ameliyatı da geçirmemişti. Beslenme düzenini değiştirip yürüyüş yapmaya başlayan oyuncu, yaklaşık iki yılın sonunda 64 kilo vermeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz şubat ayında katıldığı Yeraltı'ndan Notlar programında ise bu sürecin pek bilinmeyen taraflarını da anlatmıştı. Kilo vermeye başlamasında istediği rolleri alamamasının ve kariyerinde ilerleme isteğinin etkili olduğunu söyleyen Kaygılaroğlu, mutsuz olduğu dönemlerde yeme bozukluğu yaşadığını da itiraf etmişti. Kilo verdikten sonra bile zaman zaman zorlandığını, ancak bugün spor ve beslenme konusunda daha disiplinli bir hayat sürdürdüğünü açıklamıştı.

Gelgelelim yıllar geçip giderken Uraz Kaygılaroğlu'nun değişimi de yeniden gündem oldu! Bu kez sosyal medyada paylaşılan 18 yıllık karşılaştırma fotoğrafı dikkat çekti.

Gelgelelim yıllar geçip giderken Uraz Kaygılaroğlu'nun değişimi de yeniden gündem oldu! Bu kez sosyal medyada paylaşılan 18 yıllık karşılaştırma fotoğrafı dikkat çekti.

2008 yılındaki görüntüsüyle bugünkü hali yan yana getirilen oyuncunun değişimi gerçekten gözle görülür cinsten. Bir yanda henüz kariyerinin başlarında olan, fazla kilolarıyla tanıdığımız genç Uraz; diğer yanda yıllar içinde hem oyunculuğuyla hem de tarzıyla kendine bambaşka bir yer edinen bugünkü Uraz var.

Üstelik bu, oyuncunun eski fotoğraflarının ilk kez gündeme gelişi de değil. Kaygılaroğlu, 2021 yılında gençlik fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmış ve altına “Her şey mümkün, pes etme” notunu düşmüştü. Aradan geçen 18 yılda hem kariyerinde hem de hayatında pek çok şey değişen Uraz Kaygılaroğlu'nun eski fotoğrafını görünce insan ister istemez bir kez daha bakıyor.

Peki siz Uraz Kaygılaroğlu'nun bu halini hatırlıyor muydunuz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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