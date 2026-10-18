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Soner Olgun Son Yolculuğuna Uğurlandı: Kızı Elif Olgun Ayakta Durmakta Zorlandı

Soner Olgun Son Yolculuğuna Uğurlandı: Kızı Elif Olgun Ayakta Durmakta Zorlandı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
18.10.2026 - 17:05
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Türk müziğinin sevilen isimlerinden Soner Olgun, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düşerek 67 yaşında hayatını kaybetmişti. Ölümüyle ailesini, sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğan usta müzisyen, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen veda töreninde sanatçının dostları ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. 

Özellikle eski eşi Özlem Koldaş'ın yıllara dayanan birlikteliklerini anlattığı konuşması yürekleri burktu. Babasına veda eden kızı Elif Olgun'un yaşadığı acı ise törenin en dokunaklı anlarından biriydi. Soner Olgun'a yapılan son vedanın detaylarına birlikte bakalım.

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Türk müziğinin kendine has isimlerinden, yıllardır şarkılarıyla ve sahne performanslarıyla hayatımıza dokunan Soner Olgun'dan geçtiğimiz 16 Ekim'de acı haber gelmişti.

Türk müziğinin kendine has isimlerinden, yıllardır şarkılarıyla ve sahne performanslarıyla hayatımıza dokunan Soner Olgun'dan geçtiğimiz 16 Ekim'de acı haber gelmişti.

“İyi Bayramlar Türkiye”, “Sevda Diye Bir Kuş” ve daha nice eseriyle tanıdığımız, müzisyenliğinin yanı sıra besteci, söz yazarı ve tiyatro alanındaki çalışmalarıyla da bilinen Soner Olgun, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.

2025 yılında pankreas kanseri teşhisi konulan sanatçı, bu süreçte ameliyat geçirmiş, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görmüştü. Ancak son aylarda sağlık durumu giderek ağırlaşmıştı. 30 Ağustos'ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Olgun, bir süre sonra normal odaya alınmış ve kendi isteğiyle tedavisine evinde devam etmişti. Ne yazık ki ilerleyen günlerde durumu yeniden kötüleşmiş, ikinci kez yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilmişti.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan 67 yaşındaki sanatçının vefat haberini yakın dostu Nebil Özgentürk duyurmuştu. Olgun'un kaybı yalnızca ailesini değil, yıllardır müziğiyle büyüyen dinleyicilerini ve sanatçı dostlarını da derinden üzmüştü.

Soner Olgun için bugün, 18 Ekim Pazar günü, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen tören, sanat dünyasından pek çok ismi bir araya getirdi.

Soner Olgun için bugün, 18 Ekim Pazar günü, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen tören, sanat dünyasından pek çok ismi bir araya getirdi.

Saat 11.00'de başlayan törende Olgun'un kızları Elif ve Ayşecan Olgun, eski eşi Özlem Koldaş, ailesi, yakın dostları ve sevenleri hazır bulundu. Hamdi Alkan, Hüseyin Avni Danyal ve Menderes Samancılar da usta sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmayan isimler arasındaydı.

Törende söz alan Hüseyin Avni Danyal, Soner Olgun'un yalnızca müzisyen değil, aynı zamanda edebiyatçı, oyun yazarı ve her zaman yanında olan çok kıymetli bir dost olduğunu anlattı. Dostunun ardından konuşma yapacağı bir günün geleceğini hiç düşünmediğini dile getiren Danyal'ın sözleri törene katılanları duygulandırdı. Menderes Samancılar da Olgun'u ne kadar sevdiklerini anlatırken, böylesine değerli bir dostun ardından söylenecek her sözün eksik kalacağını ifade etti.

Harbiye'deki anma töreninin ardından Soner Olgun'un cenazesi Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla sevenlerinden son kez helallik alınan usta sanatçı, Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Soner Olgun'a yapılan son vedanın en zor anlarını ise kuşkusuz ailesi yaşadı. Özellikle eski eşi Özlem Koldaş'ın konuşması ve kızı Elif Olgun'un acısı yürek burktu.

Olgun'la yalnızca bir evlilik değil, yıllara yayılan bir dostluk ve sanat yolculuğu da paylaşan Özlem Koldaş, 21 yaşından beri hayatında olan eski eşine veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Birlikte geçirdikleri yılları, paylaştıkları sahneleri ve Olgun'un yönetmenliğini yaptığı klipleri hatırlayan Koldaş, hayatının gözlerinin önünden film şeridi gibi geçtiğini anlattı. Ardından kızları Elif için verdiği sözle herkesi duygulandırdı: “Bir kızımız var. Elif bana emanet. Sen hiç merak etme, ona çok iyi bakacağım ben Soner.”

Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Elif Olgun'un gözyaşları da törenin en dokunaklı görüntülerinden biri oldu. Bir yanda yıllarca hayatı paylaşmış iki insanın vedası, diğer yanda babasını son yolculuğuna uğurlayan bir kızın tarifsiz acısı vardı. Soner Olgun'un yıllardır dinleyicilerine seslendiği “İyi Bayramlar” ifadesi de bu vedayı daha anlamlı kılan ayrıntılardan biriydi. Sanatçının müziğiyle ve sahnedeki kendine has tavrıyla özdeşleşen bu selamlama, onu sevenlerin hafızasında yaşamaya devam edecek.

Bir ömür boyunca şarkılarıyla insanları bir araya getiren Soner Olgun, bu kez ailesi, dostları ve sevenlerinin gözyaşları arasında uğurlandı. Geride ise unutulmayacak şarkılar, dostluklar ve kocaman bir özlem bıraktı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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