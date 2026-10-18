Soner Olgun Son Yolculuğuna Uğurlandı: Kızı Elif Olgun Ayakta Durmakta Zorlandı
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Türk müziğinin sevilen isimlerinden Soner Olgun, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düşerek 67 yaşında hayatını kaybetmişti. Ölümüyle ailesini, sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğan usta müzisyen, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen veda töreninde sanatçının dostları ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.
Özellikle eski eşi Özlem Koldaş'ın yıllara dayanan birlikteliklerini anlattığı konuşması yürekleri burktu. Babasına veda eden kızı Elif Olgun'un yaşadığı acı ise törenin en dokunaklı anlarından biriydi. Soner Olgun'a yapılan son vedanın detaylarına birlikte bakalım.
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Türk müziğinin kendine has isimlerinden, yıllardır şarkılarıyla ve sahne performanslarıyla hayatımıza dokunan Soner Olgun'dan geçtiğimiz 16 Ekim'de acı haber gelmişti.
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Soner Olgun için bugün, 18 Ekim Pazar günü, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen tören, sanat dünyasından pek çok ismi bir araya getirdi.
Soner Olgun'a yapılan son vedanın en zor anlarını ise kuşkusuz ailesi yaşadı. Özellikle eski eşi Özlem Koldaş'ın konuşması ve kızı Elif Olgun'un acısı yürek burktu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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