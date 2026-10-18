Soner Olgun Son Yolculuğuna Uğurlandı: Kızı Elif Olgun Ayakta Durmakta Zorlandı

“İyi Bayramlar Türkiye”, “Sevda Diye Bir Kuş” ve daha nice eseriyle tanıdığımız, müzisyenliğinin yanı sıra besteci, söz yazarı ve tiyatro alanındaki çalışmalarıyla da bilinen Soner Olgun, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.

2025 yılında pankreas kanseri teşhisi konulan sanatçı, bu süreçte ameliyat geçirmiş, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görmüştü. Ancak son aylarda sağlık durumu giderek ağırlaşmıştı. 30 Ağustos'ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Olgun, bir süre sonra normal odaya alınmış ve kendi isteğiyle tedavisine evinde devam etmişti. Ne yazık ki ilerleyen günlerde durumu yeniden kötüleşmiş, ikinci kez yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilmişti.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan 67 yaşındaki sanatçının vefat haberini yakın dostu Nebil Özgentürk duyurmuştu. Olgun'un kaybı yalnızca ailesini değil, yıllardır müziğiyle büyüyen dinleyicilerini ve sanatçı dostlarını da derinden üzmüştü.