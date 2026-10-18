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Teoman'ın Yıllardır Görmediğimiz Kızı Zeyno 13 Yaşına Girdi: Babasına Benzerliği Dikkat Çekti!

Teoman'ın Yıllardır Görmediğimiz Kızı Zeyno 13 Yaşına Girdi: Babasına Benzerliği Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
18.10.2026 - 16:06
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Rock müziğin kendine has isimlerinden Teoman, yıllar geçtikçe iyice benimsediği rahat tavırları ve kendisiyle dalga geçen açıklamalarıyla yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Özel hayatını da eskisi kadar göz önünde yaşamayan ünlü rockçının bir de kameralardan uzak büyüyen kızı Zeyno var, biliyorsunuz. Eski eşi Ayşe Kaya ile evliliğinden dünyaya gelen Zeyno'yu en son küçücük bir çocukken görmüştük. 

Şimdilerde 13 yaşında olan Zeyno, babasıyla çıktığı alışveriş turunda yıllar sonra objektiflere yakalandı. Babasına benzerliğiyle dikkat çeken Zeyno'nun son halini görünce zamanın nasıl geçtiğine inanamayacaksınız!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk rock müziği denince akla ilk gelen isimlerden Teoman, yıllardır hem şarkılarıyla hem de kendine has karakteriyle gündemimizden düşmeyen isimlerden biri.

Türk rock müziği denince akla ilk gelen isimlerden Teoman, yıllardır hem şarkılarıyla hem de kendine has karakteriyle gündemimizden düşmeyen isimlerden biri.

Bir dönemin asi rock yıldızı, son yıllarda hayatı biraz daha kendi akışına bırakmış, hiçbir şeyi eskisi kadar ciddiye almayan, hatta fırsatını buldukça kendisiyle de dalga geçen bir Teoman'a dönüştü. Yaş aldıkça iyice belirginleşen o meşhur umursamazlığı, verdiği röportajlardaki dobra cevapları ve çapkınlık geçmişine yaptığı göndermeler de cabası! Hatta bir açıklamasında eski Teoman'ın sabah 6'da yattığını, yeni Teoman'ın ise sabah 6'da kalktığını söyleyerek değişimini kendi ağzıyla özetlemişti.

Tabii ne kadar değişirse değişsin, Teoman'ın hayatında yıllardır değişmeyen çok özel bir yeri olan biri var: Kızı Zeyno! Ünlü rockçıyı sahnelerde, sokaklarda, röportajlarda sık sık görsek de baba kimliğine pek öyle sık rastlamıyoruz.

Hatırlarsanız Teoman, uzun yıllardır tanıdığı fotoğrafçı Ayşe Kaya ile 30 Aralık 2012'de nikah masasına oturmuş, çift 2013 yılında kızları Zeyno'yu kucaklarına almıştı. Ancak evlilikleri uzun ömürlü olmamış, ikili 2015 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.

Hatırlarsanız Teoman, uzun yıllardır tanıdığı fotoğrafçı Ayşe Kaya ile 30 Aralık 2012'de nikah masasına oturmuş, çift 2013 yılında kızları Zeyno'yu kucaklarına almıştı. Ancak evlilikleri uzun ömürlü olmamış, ikili 2015 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.

Zeyno'yu henüz minicikken birkaç kez babasının yanında görmüştük. Ancak zaman içinde gözlerden uzak büyüyen ünlü çocuklarından biri oldu. Öyle ki Teoman, 2025 yılında kendisine kızı sorulduğunda annesinin bu durumdan hoşlanmadığını söylemiş, Zeyno'yu şöhretten uzak tutmak istediklerini özellikle vurgulamıştı.

Geçtiğimiz ocak ayında Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk olduğunda ise babalık konusunda oldukça samimi bir özeleştiride bulunmuştu. “Hayal ettiğim gibi bir baba olamadım” diyen Teoman, nasıl baba olunacağını bilmediğini düşündüğünü ancak kızına karşı dürüst olmaya ve elinden geleni yapmaya çalıştığını anlatmıştı. Baba olduktan sonra eskisi gibi davranamayacağını fark ettiğini de sözlerine eklemişti.

Gelin görün ki zaman gerçekten su gibi akıp geçmiş! Bizim en son küçücük halleriyle hatırladığımız Zeyno, şimdi 13 yaşında kocaman bir genç kız olmuş!

Gelin görün ki zaman gerçekten su gibi akıp geçmiş! Bizim en son küçücük halleriyle hatırladığımız Zeyno, şimdi 13 yaşında kocaman bir genç kız olmuş!

Teoman, önceki gün kızıyla birlikte Akmerkez'de alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Uzun zamandır kameralardan uzak büyüyen Zeyno'nun son hali de haliyle dikkat çekti. Babasına olan benzerliği sosyal medyada konuşulurken, annesi Ayşe Kaya'yı da andıran Zeyno'nun ne kadar büyüdüğünü görmek ayrı bir şaşkınlık yarattı.

Bir zamanlar Teoman'ın kucağında gördüğümüz Zeyno'nun bugün babasıyla yan yana yürüyen bir genç kıza dönüşmesi, insanın aklına ister istemez aynı şeyi getiriyor: Biz ne ara bu kadar büyüdük? 😍

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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