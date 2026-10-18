Teoman'ın Yıllardır Görmediğimiz Kızı Zeyno 13 Yaşına Girdi: Babasına Benzerliği Dikkat Çekti!

Bir dönemin asi rock yıldızı, son yıllarda hayatı biraz daha kendi akışına bırakmış, hiçbir şeyi eskisi kadar ciddiye almayan, hatta fırsatını buldukça kendisiyle de dalga geçen bir Teoman'a dönüştü. Yaş aldıkça iyice belirginleşen o meşhur umursamazlığı, verdiği röportajlardaki dobra cevapları ve çapkınlık geçmişine yaptığı göndermeler de cabası! Hatta bir açıklamasında eski Teoman'ın sabah 6'da yattığını, yeni Teoman'ın ise sabah 6'da kalktığını söyleyerek değişimini kendi ağzıyla özetlemişti.

Tabii ne kadar değişirse değişsin, Teoman'ın hayatında yıllardır değişmeyen çok özel bir yeri olan biri var: Kızı Zeyno! Ünlü rockçıyı sahnelerde, sokaklarda, röportajlarda sık sık görsek de baba kimliğine pek öyle sık rastlamıyoruz.