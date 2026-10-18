Teoman'ın Yıllardır Görmediğimiz Kızı Zeyno 13 Yaşına Girdi: Babasına Benzerliği Dikkat Çekti!
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Rock müziğin kendine has isimlerinden Teoman, yıllar geçtikçe iyice benimsediği rahat tavırları ve kendisiyle dalga geçen açıklamalarıyla yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Özel hayatını da eskisi kadar göz önünde yaşamayan ünlü rockçının bir de kameralardan uzak büyüyen kızı Zeyno var, biliyorsunuz. Eski eşi Ayşe Kaya ile evliliğinden dünyaya gelen Zeyno'yu en son küçücük bir çocukken görmüştük.
Şimdilerde 13 yaşında olan Zeyno, babasıyla çıktığı alışveriş turunda yıllar sonra objektiflere yakalandı. Babasına benzerliğiyle dikkat çeken Zeyno'nun son halini görünce zamanın nasıl geçtiğine inanamayacaksınız!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk rock müziği denince akla ilk gelen isimlerden Teoman, yıllardır hem şarkılarıyla hem de kendine has karakteriyle gündemimizden düşmeyen isimlerden biri.
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Hatırlarsanız Teoman, uzun yıllardır tanıdığı fotoğrafçı Ayşe Kaya ile 30 Aralık 2012'de nikah masasına oturmuş, çift 2013 yılında kızları Zeyno'yu kucaklarına almıştı. Ancak evlilikleri uzun ömürlü olmamış, ikili 2015 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.
Gelin görün ki zaman gerçekten su gibi akıp geçmiş! Bizim en son küçücük halleriyle hatırladığımız Zeyno, şimdi 13 yaşında kocaman bir genç kız olmuş!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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