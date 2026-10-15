Bir Efsane Daha mı Geliyor? Nevra Serezli'den Tuzlu Kahve'ye Nostalji Dolu Rica!

Kalabalık oyuncu kadrosu, birbirinden renkli karakterleri ve bitmek bilmeyen aile meseleleriyle dikkat çeken Tuzlu Kahve, ekranların sevilen yapımlarından biri haline geldi. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nevra Serezli, Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam ve Enis Arıkan gibi isimleri buluşturan dizi, Derin ile Mehmet'in hikâyesini iki ailenin eğlenceli çatışmalarıyla harmanlıyor.

Ancak dizinin izleyiciyi yakaladığı tek nokta hikayesi değil. Tuzlu Kahve, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarına göz kırpan sahneleri ve sürpriz buluşmalarıyla da ayrı bir eğlence sunuyor. Doktorlar dizisinin Ela ve Levent'ini canlandıran Yasemin Ergene ile Kutsi'nin yeniden bir araya gelmesi, Kavak Yelleri'nin Aslı ve Efe'sini hatırlatan göndermeler derken nostalji sevenler için her bölümde başka bir sürpriz yaşanıyor.

Bir de Kuzey Güney'den tanıdığımız Buğra Gülsoy ile Rıza Kocaoğlu'nun yeniden aynı projede buluşması var tabii! Böyle olunca insan ister istemez Tuzlu Kahve için kendi televizyon evrenini yarattı demeden edemiyor. Eski dizilerin karakterleri sanki yıllar sonra başka bir hikayenin kapısından içeri giriyormuş gibi!

Hal böyle olunca kadrodaki diğer oyuncuların geçmişte hayat verdiği karakterler de akıllara gelmeye başlıyor. Ve görünen o ki bu ihtimalleri düşünen yalnızca biz değiliz. Dizinin Sitare Kutaygil'i Nevra Serezli'nin de gönlünden geçen çok özel bir konuk varmış!