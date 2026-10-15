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Bir Efsane Daha mı Geliyor? Nevra Serezli'den Tuzlu Kahve'ye Nostalji Dolu Rica!

Bir Efsane Daha mı Geliyor? Nevra Serezli'den Tuzlu Kahve'ye Nostalji Dolu Rica!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 23:36
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Tuzlu Kahve, birbirinden sevilen oyuncuları aynı hikayede buluşturmakla kalmadı, eski dizilere yaptığı göndermelerle de adeta kendi televizyon evrenini kurdu! Bir dönemin unutulmaz karakterlerini yeniden hatırlatan sürprizleriyle izleyiciyi sık sık geçmişe götüren dizide, şimdi gözler yeni bir nostalji ihtimaline çevrildi. 

Üstelik bu kez isteğin sahibi doğrudan oyuncu kadrosundan biri! Dizinin Sitare'si Nevra Serezli, yıllar önce hayat verdiği unutulmaz bir karakterle bağlantılı öyle bir ricada bulundu ki gerçekleşirse ekran başında hepimizin yüzünde koca bir gülümseme oluşacağı kesin.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Tuzlu Kahve, ekranlara özlediğimiz aile komedisi havasını geri getirirken eski dizilere yaptığı göndermelerle de kendi küçük evrenini yaratmaya başladı!

Tuzlu Kahve, ekranlara özlediğimiz aile komedisi havasını geri getirirken eski dizilere yaptığı göndermelerle de kendi küçük evrenini yaratmaya başladı!

Kalabalık oyuncu kadrosu, birbirinden renkli karakterleri ve bitmek bilmeyen aile meseleleriyle dikkat çeken Tuzlu Kahve, ekranların sevilen yapımlarından biri haline geldi. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nevra Serezli, Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam ve Enis Arıkan gibi isimleri buluşturan dizi, Derin ile Mehmet'in hikâyesini iki ailenin eğlenceli çatışmalarıyla harmanlıyor.

Ancak dizinin izleyiciyi yakaladığı tek nokta hikayesi değil. Tuzlu Kahve, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarına göz kırpan sahneleri ve sürpriz buluşmalarıyla da ayrı bir eğlence sunuyor. Doktorlar dizisinin Ela ve Levent'ini canlandıran Yasemin Ergene ile Kutsi'nin yeniden bir araya gelmesi, Kavak Yelleri'nin Aslı ve Efe'sini hatırlatan göndermeler derken nostalji sevenler için her bölümde başka bir sürpriz yaşanıyor.

Bir de Kuzey Güney'den tanıdığımız Buğra Gülsoy ile Rıza Kocaoğlu'nun yeniden aynı projede buluşması var tabii! Böyle olunca insan ister istemez Tuzlu Kahve için kendi televizyon evrenini yarattı demeden edemiyor. Eski dizilerin karakterleri sanki yıllar sonra başka bir hikayenin kapısından içeri giriyormuş gibi!

Hal böyle olunca kadrodaki diğer oyuncuların geçmişte hayat verdiği karakterler de akıllara gelmeye başlıyor. Ve görünen o ki bu ihtimalleri düşünen yalnızca biz değiliz. Dizinin Sitare Kutaygil'i Nevra Serezli'nin de gönlünden geçen çok özel bir konuk varmış!

Nevra Serezli'den Sihirli Annem hayranlarını heyecanlandıracak bir rica geldi! Usta oyuncunun gözü, sıkı durun; Taci'deymiş!

Nevra Serezli'den Sihirli Annem hayranlarını heyecanlandıracak bir rica geldi! Usta oyuncunun gözü, sıkı durun; Taci'deymiş!

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nevra Serezli, Tuzlu Kahve'nin gidişatından ve aile komedilerinin yeniden ekranlarda kendine yer bulmasından duyduğu memnuniyeti anlattı. Dizilerin iyi bir başlangıç yapmasının tek başına yeterli olmadığını, asıl meselenin izleyiciyi sıkmadan hikayeyi sürdürebilmek olduğunu söyleyen usta oyuncu, bunun da büyük ölçüde senaryoya bağlı olduğunu vurguladı.

Televizyonda dönem dönem benzer türlerin öne çıktığını hatırlatan Serezli, komedi ve aile dizilerinin yeniden kendini göstermesinden umutlu olduğunu dile getirdi. Üstelik farklı türlerin bir arada bulunmasını sevdiğini, son dönemde bazı dizilerde karakterlerin bile birbirine benzemeye başladığını düşündüğünü söyledi.

Söz dönüp dolaşıp Tuzlu Kahve'nin sürpriz konuklarına gelince ise hepimizin heyecanlanacağı o isteğini açıkladı: “Ben hiç denk düşemedim. Gelen bir konuk oyuncuyla sahnem olmadı. Ben Tacettin'i bekliyorum. Ah keşke! Keşke Tacettin... Bana belki Tacettin'i getirirler, hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz.” dedi.

Nevra Serezli'nin Dudu Peri'ye hayat verdiği dizide Taci'nin sesi, 2013 yılında kaybettiğimiz eşi Metin Serezli'ye aitti. Bu yüzden usta oyuncunun yıllar sonra Taci'yi yeniden görmek istemesi ayrıca anlamlı. Bir düşünsenize, Tuzlu Kahve'de Sitare Kutaygil'in evinde bir anda Taci'yi görsek! Dudu Peri'nin o meşhur huysuzluğundan, Taci'yle bitmek bilmeyen atışmalarından küçücük bir esinti bile gelse fena mı olur?

Elbette Taci'nin diziye konuk olacağına ilişkin henüz bir açıklama yok. Bu şimdilik Nevra Serezli'nin tatlı bir isteğinden ibaret. Ama Tuzlu Kahve ekibi nostalji konusunda bizi bu kadar alıştırmışken böyle bir ihtimali düşünmeden de edemiyoruz!

Bakalım usta oyuncunun ricası karşılık bulacak mı? Biz o kapıdan Taci'nin gireceği günü şimdiden merak ediyoruz!

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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