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Babası Katılmadı: Kızına Kendi Soyadını Veren İrem Helvacıoğlu, Sora'nın İlk Yaşını Kutladı

Babası Katılmadı: Kızına Kendi Soyadını Veren İrem Helvacıoğlu, Sora'nın İlk Yaşını Kutladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 22:06
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İrem Helvacıoğlu, son bir yılda hem anneliğin mutluluğunu hem de özel hayatındaki büyük değişimleri yaşadı. Kızı Sora'yı kucağına aldıktan kısa süre sonra Ural Kaspar'la evliliğini noktalayan ünlü oyuncu, boşanma sürecinde yaşanan soyadı ve nafaka tartışmalarıyla gündeme gelmişti. Bütün bu yaşananların ardından hayatına kızıyla devam eden Helvacıoğlu, minik Sora'nın ilk yaşını sevdikleriyle birlikte kutladı. 

Ancak doğum günü karelerinde Sora'nın babası Ural Kaspar'ın yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun kızına sımsıkı sarıldığı anlar ise kutlamanın en güzel görüntüleri arasındaydı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i olarak gönlümüze taht kuran İrem Helvacıoğlu, son yıllarda oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemimizdeydi.

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i olarak gönlümüze taht kuran İrem Helvacıoğlu, son yıllarda oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemimizdeydi.

Güneşin Kızları, Sen Anlat Karadeniz ve Seni Çok Bekledim gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu, özellikle Nefes karakteriyle hafızalarımıza kazınmıştı. 2024 yılının ekim ayında işletmeci Ural Kaspar'la nikah masasına oturan oyuncu, düğününde tercih ettiği gelinlik ve çiftin tören sırasındaki halleriyle epey konuşulmuştu.

15 Ekim 2025'te kızları Sora'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çiftin evliliği ise uzun sürmedi. Haklarında zaman zaman ayrılık iddiaları ortaya atılan Helvacıoğlu ve Kaspar, Nisan 2026'da anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Ayrılığın ardından sosyal medya hesabından Kaspar soyadını kaldıran ve eski eşiyle fotoğraflarını silen oyuncu, yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti. Özellikle kızına, ailesine ve kendisine destek olan kadınlara teşekkür ederek yeni bir başlangıç yaptığını anlatması, takipçileri tarafından boşanmanın ardından verdiği güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.

Bir başka paylaşımında kullandığı “Bizi aşağı çeken her şeyin helvasını kavurduk” sözleri de eski eşine gönderme olarak değerlendirilmişti. Ancak çiftin boşanması kadar konuşulan bir başka mesele daha vardı. O da henüz altı aylık olan kızları Sora'nın geleceğiyle ilgili aldıkları kararlardı.

Boşanmanın ardından Sora'nın soyadı ve nafaka meselesi gündeme gelmiş, Ural Kaspar hakkındaki iddialar uzun süre tartışılmıştı.

Boşanmanın ardından Sora'nın soyadı ve nafaka meselesi gündeme gelmiş, Ural Kaspar hakkındaki iddialar uzun süre tartışılmıştı.

İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar'ın boşanma protokolüne ilişkin basına yansıyan ayrıntılar, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Hürriyet'in haberine göre Sora'nın velayeti annesine verilirken Helvacıoğlu, kızının kendi soyadını taşıması konusunda eski eşiyle anlaşmaya varmıştı. İddiaya göre Kaspar, nafaka ve tazminat ödememek karşılığında Sora'nın Helvacıoğlu soyadını taşımasını kabul etmişti. Hatta kızının ilerideki eğitim masraflarına katılmak istemediği de öne sürülmüştü.

Bu iddialar sosyal medyada tepki çekerken Ural Kaspar cephesi de avukatı aracılığıyla açıklama yapmıştı. Kaspar'ın avukatı, boşanmanın karşılıklı anlaşmayla ve hukuka uygun şekilde tamamlandığını belirtmiş, müvekkili hakkında gerçek dışı ve kişilik haklarını zedeleyen paylaşımlara karşı hukuki süreç başlatılacağını duyurmuştu. Dolayısıyla ayrılığın ardından ortaya atılan iddiaların tamamının taraflarca doğrulanmış bilgiler olmadığını da hatırlatalım.

Öte yandan İrem Helvacıoğlu, boşanma sonrasında yaptığı açıklamalarda yaşadığı dönemi geride bırakmaya ve kızına odaklanmaya çalıştığını anlatmıştı. Sora'yla paylaştığı fotoğraflar ve anneliğe dair sözleriyle sık sık gündeme gelen oyuncu, hayatında yeni bir sayfa açtığını da hissettirmişti.

Ve minik Sora bir yaşına bastı! İrem Helvacıoğlu kızının ilk doğum gününü sevdikleriyle kutlarken gözler Ural Kaspar'ı aradı.

Ve minik Sora bir yaşına bastı! İrem Helvacıoğlu kızının ilk doğum gününü sevdikleriyle kutlarken gözler Ural Kaspar'ı aradı.

15 Ekim 2025'te dünyaya gelen Sora, ilk yaşını doldurdu. İrem Helvacıoğlu da kızının bu özel günü için yakın dostlarıyla bir araya geldi. 90'lar konseptiyle hazırlanan samimi doğum günü kutlamasından paylaşılan karelerde anne kızın mutluluğu gözlerden kaçmadı. Kızına “Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa” sözleriyle seslenen Helvacıoğlu'nun Sora'ya sımsıkı sarıldığı anlar ise kutlamanın en iç ısıtan görüntüleri arasındaydı. Ancak doğum günü fotoğraflarında dikkat çeken bir eksiklik vardı.

Sora'nın babası Ural Kaspar, kutlamadan paylaşılan karelerde yer almıyordu. Kaspar'ın kutlamaya katılmadığı yönündeki bilgiler gündeme gelirken kendisinden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Özellikle boşanma döneminde yaşanan soyadı ve nafaka tartışmalarının ardından Kaspar'ın doğum gününde görünmemesi yeniden dikkat çekti.

Geride bıraktığı zorlu ayların ardından kızının ilk yaşını kutlayan İrem Helvacıoğlu ise bütün ilgisini minik Sora'ya vermiş görünüyordu. Bir yıl önce anne olan, ardından evliliğini noktalayarak hayatında yeni bir başlangıç yapan oyuncunun kızına sarıldığı kareler, bu özel günün en güzel anlarından biri oldu.

Minik Sora'nın yeni yaşı kutlu olsun! Annesiyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel yaşlara...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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