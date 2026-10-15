Babası Katılmadı: Kızına Kendi Soyadını Veren İrem Helvacıoğlu, Sora'nın İlk Yaşını Kutladı

Güneşin Kızları, Sen Anlat Karadeniz ve Seni Çok Bekledim gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu, özellikle Nefes karakteriyle hafızalarımıza kazınmıştı. 2024 yılının ekim ayında işletmeci Ural Kaspar'la nikah masasına oturan oyuncu, düğününde tercih ettiği gelinlik ve çiftin tören sırasındaki halleriyle epey konuşulmuştu.

15 Ekim 2025'te kızları Sora'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çiftin evliliği ise uzun sürmedi. Haklarında zaman zaman ayrılık iddiaları ortaya atılan Helvacıoğlu ve Kaspar, Nisan 2026'da anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Ayrılığın ardından sosyal medya hesabından Kaspar soyadını kaldıran ve eski eşiyle fotoğraflarını silen oyuncu, yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti. Özellikle kızına, ailesine ve kendisine destek olan kadınlara teşekkür ederek yeni bir başlangıç yaptığını anlatması, takipçileri tarafından boşanmanın ardından verdiği güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.

Bir başka paylaşımında kullandığı “Bizi aşağı çeken her şeyin helvasını kavurduk” sözleri de eski eşine gönderme olarak değerlendirilmişti. Ancak çiftin boşanması kadar konuşulan bir başka mesele daha vardı. O da henüz altı aylık olan kızları Sora'nın geleceğiyle ilgili aldıkları kararlardı.