Babası Katılmadı: Kızına Kendi Soyadını Veren İrem Helvacıoğlu, Sora'nın İlk Yaşını Kutladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İrem Helvacıoğlu, son bir yılda hem anneliğin mutluluğunu hem de özel hayatındaki büyük değişimleri yaşadı. Kızı Sora'yı kucağına aldıktan kısa süre sonra Ural Kaspar'la evliliğini noktalayan ünlü oyuncu, boşanma sürecinde yaşanan soyadı ve nafaka tartışmalarıyla gündeme gelmişti. Bütün bu yaşananların ardından hayatına kızıyla devam eden Helvacıoğlu, minik Sora'nın ilk yaşını sevdikleriyle birlikte kutladı.
Ancak doğum günü karelerinde Sora'nın babası Ural Kaspar'ın yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun kızına sımsıkı sarıldığı anlar ise kutlamanın en güzel görüntüleri arasındaydı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i olarak gönlümüze taht kuran İrem Helvacıoğlu, son yıllarda oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemimizdeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boşanmanın ardından Sora'nın soyadı ve nafaka meselesi gündeme gelmiş, Ural Kaspar hakkındaki iddialar uzun süre tartışılmıştı.
Ve minik Sora bir yaşına bastı! İrem Helvacıoğlu kızının ilk doğum gününü sevdikleriyle kutlarken gözler Ural Kaspar'ı aradı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın