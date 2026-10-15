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Herkes Sağanakla Mücadele Ederken Bahar Candan "Dadısızlığına" İsyan Etti!

Herkes Sağanakla Mücadele Ederken Bahar Candan "Dadısızlığına" İsyan Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 21:10
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İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli sağanak, şehrin pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Evleri su basanlar, yollarda mahsur kalanlar ve yardım çağrısında bulunanlar derken Bahar Candan da yağmurdan nasibini alan isimler arasındaydı. 

Önce yaşadığı rezidansa giren yağmur sularından şikayet eden Candan'ın ardından bambaşka bir derdi daha ortaya çıktı. Meğer sağanak yüzünden dadıları evine gelememiş! Tek başına kalmak zorunda olduğunu söyleyen fenomenin açıklamaları, yağmurun ardından gündeme gelen en ilginç paylaşımlardan biri oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bahar Candan'ı ilk kez İşte Benim Stilim yarışmasında tanımış, kendine has konuşma tarzı ve tavırlarıyla kısa sürede magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri oluşuna şahit olmuştuk.

Bahar Candan'ı ilk kez İşte Benim Stilim yarışmasında tanımış, kendine has konuşma tarzı ve tavırlarıyla kısa sürede magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri oluşuna şahit olmuştuk.

2016 yılında İşte Benim Stilim yarışmasına katılarak hayatımıza giren Bahar Candan, ablası Nihal Candan'la birlikte uzun yıllar magazin gündeminin en çok konuşulan kardeşlerinden biri olmuştu.

Kendine has konuşma tarzı, lüks yaşam paylaşımları ve zaman zaman tartışma yaratan açıklamalarıyla dikkat çeken Candan'ın hayatı, ilerleyen yıllarda oldukça zorlu bir döneme girmişti. 2023 yılında ablası Nihal Candan'la birlikte dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları kapsamında tutuklanan fenomen, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Yargı süreciyle de gündemden düşmeyen Bahar Candan hakkında Mart 2026'da 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Ancak Candan ailesinin yaşadığı en büyük acı, 2025 yılının haziran ayında gelmişti. Uzun süredir tedavi gören Nihal Candan, henüz 30 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Ablasının vefatının ardından oldukça zor günler geçiren Bahar Candan, sonrasında yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelmeye devam etti.

Son olarak İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış sırasında yaşadığı rezidansın camlarından içeri su girdiğini gösteren Candan, babasına seslenerek “Ben burada nasıl yaşayacağım baba?” diye sitem etmişti. Fakat anlaşılan o ki ünlü fenomenin sağanak nedeniyle yaşadığı tek sorun evine giren yağmur suları değilmiş!

İstanbul'da yollar göle dönerken Bahar Candan'ın sağanak nedeniyle yaşadığı bir başka sorun daha ortaya çıktı: Dadıları evine gelememiş!

14 Ekim'de İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak, şehrin pek çok noktasında hayatı adeta durma noktasına getirdi. Yolları, alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su basarken çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Yağışın yarattığı olumsuzluklar nedeniyle günlük hayat da epey zorlaştı. Şehir genelinde yaşananlar sosyal medyanın da ana gündem maddesiyken Bahar Candan, takipçileriyle paylaştığı yeni videosunda yağmurun kendi hayatını nasıl etkilediğini anlattı.

Ancak bu kez konu evine giren yağmur suları değil, dadılarının gelememesi nedeniyle akşamı tek başına geçirmek zorunda kalmasıydı! Candan, videosunda şu ifadeleri kullandı: “Bugün çok yağmur yağdığı için dadılarım gelmediler. Gelmelerini de istemezdim. Çünkü burada kalmak zorunda kalırlardı. Evlerine dönemezlerdi. O yüzden tek başıma bir akşam geçiriyorum. Aşırı sıkıldım ve korktum.”

Tek başına uyumakta zorlandığını ve anksiyete yaşadığını da söyleyen fenomen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani zaten tek başıma uyuyamadığımı biliyorsunuz. Anksiyete yaşıyorum. Bilmiyorum, sürekli film izlemem gerekiyor ya da sürekli yanımda birilerinin olması gerekiyor. Ne yapacağım?”

İstanbul'un dört bir yanından sel görüntüleri gelirken Bahar Candan'ın dadıları olmadan geçireceği akşamı dert etmesi  pek beklediğimiz bir sağanak hikayesi değildi! Anlaşılan yağmur herkesi başka bir yerden vurmuş. Bahar Candan'ın payına da dadısız ve biraz korkulu bir akşam düşmüş.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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