Herkes Sağanakla Mücadele Ederken Bahar Candan "Dadısızlığına" İsyan Etti!
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İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli sağanak, şehrin pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Evleri su basanlar, yollarda mahsur kalanlar ve yardım çağrısında bulunanlar derken Bahar Candan da yağmurdan nasibini alan isimler arasındaydı.
Önce yaşadığı rezidansa giren yağmur sularından şikayet eden Candan'ın ardından bambaşka bir derdi daha ortaya çıktı. Meğer sağanak yüzünden dadıları evine gelememiş! Tek başına kalmak zorunda olduğunu söyleyen fenomenin açıklamaları, yağmurun ardından gündeme gelen en ilginç paylaşımlardan biri oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bahar Candan'ı ilk kez İşte Benim Stilim yarışmasında tanımış, kendine has konuşma tarzı ve tavırlarıyla kısa sürede magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri oluşuna şahit olmuştuk.
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İstanbul'da yollar göle dönerken Bahar Candan'ın sağanak nedeniyle yaşadığı bir başka sorun daha ortaya çıktı: Dadıları evine gelememiş!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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