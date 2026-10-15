Herkes Sağanakla Mücadele Ederken Bahar Candan "Dadısızlığına" İsyan Etti!

14 Ekim'de İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak, şehrin pek çok noktasında hayatı adeta durma noktasına getirdi. Yolları, alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su basarken çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Yağışın yarattığı olumsuzluklar nedeniyle günlük hayat da epey zorlaştı. Şehir genelinde yaşananlar sosyal medyanın da ana gündem maddesiyken Bahar Candan, takipçileriyle paylaştığı yeni videosunda yağmurun kendi hayatını nasıl etkilediğini anlattı.

Ancak bu kez konu evine giren yağmur suları değil, dadılarının gelememesi nedeniyle akşamı tek başına geçirmek zorunda kalmasıydı! Candan, videosunda şu ifadeleri kullandı: “Bugün çok yağmur yağdığı için dadılarım gelmediler. Gelmelerini de istemezdim. Çünkü burada kalmak zorunda kalırlardı. Evlerine dönemezlerdi. O yüzden tek başıma bir akşam geçiriyorum. Aşırı sıkıldım ve korktum.”

Tek başına uyumakta zorlandığını ve anksiyete yaşadığını da söyleyen fenomen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani zaten tek başıma uyuyamadığımı biliyorsunuz. Anksiyete yaşıyorum. Bilmiyorum, sürekli film izlemem gerekiyor ya da sürekli yanımda birilerinin olması gerekiyor. Ne yapacağım?”

İstanbul'un dört bir yanından sel görüntüleri gelirken Bahar Candan'ın dadıları olmadan geçireceği akşamı dert etmesi pek beklediğimiz bir sağanak hikayesi değildi! Anlaşılan yağmur herkesi başka bir yerden vurmuş. Bahar Candan'ın payına da dadısız ve biraz korkulu bir akşam düşmüş.