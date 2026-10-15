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Yıllardır Petek Dinçöz Diye Tanıdık: Meğer İsmiyle İlgili Bildiğimiz Her Şey Yalanmış!

Yıllardır Petek Dinçöz Diye Tanıdık: Meğer İsmiyle İlgili Bildiğimiz Her Şey Yalanmış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 19:55
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2000'li yılların unutulmaz isimlerinden Petek Dinçöz, şarkıları, iddialı sahne kostümleri ve televizyon programlarıyla bir döneme damgasını vurmuştu. Uzun süre gözlerden uzak kaldıktan sonra müzik dünyasına geri dönen ünlü şarkıcı, son dönemde geçirdiği değişimle de epey konuşuluyor. 

Hatta bazı fotoğraflarında kendisini tanımakta zorlananlar bile olmuştu! Ancak bu kez Dinçöz'le ilgili şaşırtan detay ne yüzü ne de yeni imajı. Yıllardır hepimizin Petek Dinçöz olarak tanıdığı şarkıcının gerçek adı yeniden gündeme geldi. Üstelik bildiğimiz isimle uzaktan yakından alakası yok!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bir dönemin pop ikonlarından Petek Dinçöz'ü hatırlamayan yoktur! 2000'li yıllarda şarkılarıyla, klipleriyle ve televizyon programlarıyla adeta her yerdeydi.

Bir dönemin pop ikonlarından Petek Dinçöz'ü hatırlamayan yoktur! 2000'li yıllarda şarkılarıyla, klipleriyle ve televizyon programlarıyla adeta her yerdeydi.

90'ların sonunda mankenlik yaparak adını duyurmaya başlayan Petek Dinçöz, 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda ikinci olmuş, ardından 1999 yılında Basın Güzeli seçilerek dikkatleri üzerine çekmişti. Güzellik yarışmalarının ardından televizyon dünyasına adım atan Dinçöz, Sırılsıklam ve Zehirli Çiçek gibi dizilerde rol almıştı. Ancak onu asıl geniş kitlelerle buluşturan, müzik kariyeri olmuştu.

2001 yılında yayınladığı Bende Kaldı şarkısıyla müzik piyasasına giriş yapan Dinçöz, ardından Hasta Ettin, Foolish Casanova ve Sandım Ki gibi şarkılarla 2000'li yılların en çok konuşulan kadın şarkıcılarından birine dönüşmüştü. İddialı klipleri, cesur sahne kostümleri ve kendine has tarzıyla magazin gündeminden düşmeyen Dinçöz, televizyon programlarıyla da ekranların vazgeçilmez yüzlerinden biri olmuştu. O dönem Petek Dinçöz'ün ne giydiği, kiminle birlikte olduğu, hangi şarkıyı çıkardığı neredeyse her gün konuşuluyordu.

Tabii yıllar içinde özel hayatında da pek çok değişiklik yaşandı. Serkan Kodaloğlu'yla evliliğinden oğlu İrfan Aslan'ı kucağına alan şarkıcı, 2022 yılında evliliğini sonlandırdıktan sonra oğlu ve annesiyle birlikte Miami'ye yerleşmişti. Hatta o dönem müzik kariyerini noktaladığını bile açıklamıştı. Ancak Amerika'da yeni bir hayat kurma planı uzun sürmemiş, çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar'la yeniden bir araya gelen Dinçöz, aynı yıl nikah masasına oturmuştu.

Ardından Türkiye'ye dönerek sahnelere kaldığı yerden devam etmeye karar vermişti. Fakat bu dönüş, yalnızca yeni şarkılarıyla değil, değişen görüntüsüyle de gündem olacaktı!

Uzun bir aranın ardından sahnelere geri dönen Petek Dinçöz, bu kez şarkılarından çok değişen yüzüyle konuşulmaya başladı. Bazı fotoğraflarında onu tanımakta zorlananlar bile oldu!

Uzun bir aranın ardından sahnelere geri dönen Petek Dinçöz, bu kez şarkılarından çok değişen yüzüyle konuşulmaya başladı. Bazı fotoğraflarında onu tanımakta zorlananlar bile oldu!

2022 yılında müzik dünyasına geri dönen Petek Dinçöz, Çılgınlar Gibi ve Sevgi Arsızı gibi şarkılarla yeniden dinleyicilerinin karşısına çıkmıştı. Ancak ünlü şarkıcının yıllar içinde geçirdiği fiziksel değişim de en az sahnelere dönüşü kadar dikkat çekmişti.

Özellikle yüzündeki estetik işlemler ve sosyal medya paylaşımlarında kullandığı filtreler nedeniyle sık sık gündeme gelen Dinçöz, bazı fotoğraflarında eski halinden oldukça farklı görünüyordu. Hatta takipçileri arasında fotoğraflardaki kişinin gerçekten Petek Dinçöz olup olmadığını sorgulayanlar bile çıkmıştı. Kimi yeni görünümünü çok beğenirken kimi de 2000'li yıllardan hatırladığı Petek Dinçöz'ü tanımakta zorlandığını söylüyordu.

2026 yılının başında paylaştığı yeni imajıyla yeniden gündeme gelen şarkıcı, ekim ayında da yeni müzik projesi için saçlarını değiştirmişti. Uzun ve hacimli dalgalarıyla eski Hollywood yıldızlarını andıran Dinçöz'ün son hali bir kez daha dikkat çekmişti. Petek Dinçöz, yıllar içinde geçirdiği değişimle magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.

Fakat bu kez karşımızda yüzünden, saçından ve estetiklerinden çok daha farklı bir detay var. Çünkü yıllardır hepimizin Petek Dinçöz diye tanıdığı şarkıcının, aslında bu isimle dünyaya gelmediği yeniden gündeme geldi!

Meğer yıllardır Petek Dinçöz diye bildiğimiz şarkıcının gerçek adı bambaşkaymış! Üstelik kendisi de yıllar önce bunu açıklamış.

Meğer yıllardır Petek Dinçöz diye bildiğimiz şarkıcının gerçek adı bambaşkaymış! Üstelik kendisi de yıllar önce bunu açıklamış.

Magazin dünyasında sahne adı kullanmak aslında hiç de alışılmadık bir durum değil. Yıllardır şarkılarını dinlediğimiz, filmlerini izlediğimiz pek çok ünlünün gerçek adını bilmeden hayatımıza devam ediyoruz. Bazı isimler gerçek adlarını biraz değiştiriyor, bazıları soyadlarını daha akılda kalıcı hale getiriyor. Çoğu zaman sahne adıyla doğum adı arasında küçük de olsa bir benzerlik bulunuyor.

Ancak Petek Dinçöz'de durum biraz daha farklı. Çünkü yıllardır kullandığı isimle gerçek adı arasında neredeyse hiçbir bağlantı yok! Hazırsanız açıklıyoruz...

Petek Dinçöz'ün gerçek adı Didem Ezgü!

Evet, 2000'li yıllardan beri Petek Dinçöz olarak tanıdığımız şarkıcı, aslında Didem Ezgü adıyla dünyaya gelmiş. Üstelik bu bilgi yeni ortaya çıkmış da değil. Dinçöz, 2022 yılında Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda gerçek adını kendisi açıklamış.

Ev hayatında Didem, sahnede ise Petek olduğunu anlatan şarkıcı, mankenliğe başladığı dönemde mahkeme kararıyla adını değiştirdiğini söylemiş. Yani Petek ismi yalnızca sahneye çıktığında kullandığı bir takma ad değil, yıllar önce resmi olarak tercih ettiği yeni adı. Kabul edelim, yıllardır Petek Dinçöz diye tanıdığımız birinin aslında Didem Ezgü adıyla dünyaya geldiğini öğrenmek epey şaşırtıcı!

Bir yanda yıllar içinde değişen görüntüsü, diğer yanda çoğumuzun bilmediği doğum adı... Petek Dinçöz, aradan geçen onca yıla rağmen şaşırtmaya devam ediyor!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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