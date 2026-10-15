Yıllardır Petek Dinçöz Diye Tanıdık: Meğer İsmiyle İlgili Bildiğimiz Her Şey Yalanmış!

90'ların sonunda mankenlik yaparak adını duyurmaya başlayan Petek Dinçöz, 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda ikinci olmuş, ardından 1999 yılında Basın Güzeli seçilerek dikkatleri üzerine çekmişti. Güzellik yarışmalarının ardından televizyon dünyasına adım atan Dinçöz, Sırılsıklam ve Zehirli Çiçek gibi dizilerde rol almıştı. Ancak onu asıl geniş kitlelerle buluşturan, müzik kariyeri olmuştu.

2001 yılında yayınladığı Bende Kaldı şarkısıyla müzik piyasasına giriş yapan Dinçöz, ardından Hasta Ettin, Foolish Casanova ve Sandım Ki gibi şarkılarla 2000'li yılların en çok konuşulan kadın şarkıcılarından birine dönüşmüştü. İddialı klipleri, cesur sahne kostümleri ve kendine has tarzıyla magazin gündeminden düşmeyen Dinçöz, televizyon programlarıyla da ekranların vazgeçilmez yüzlerinden biri olmuştu. O dönem Petek Dinçöz'ün ne giydiği, kiminle birlikte olduğu, hangi şarkıyı çıkardığı neredeyse her gün konuşuluyordu.

Tabii yıllar içinde özel hayatında da pek çok değişiklik yaşandı. Serkan Kodaloğlu'yla evliliğinden oğlu İrfan Aslan'ı kucağına alan şarkıcı, 2022 yılında evliliğini sonlandırdıktan sonra oğlu ve annesiyle birlikte Miami'ye yerleşmişti. Hatta o dönem müzik kariyerini noktaladığını bile açıklamıştı. Ancak Amerika'da yeni bir hayat kurma planı uzun sürmemiş, çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar'la yeniden bir araya gelen Dinçöz, aynı yıl nikah masasına oturmuştu.

Ardından Türkiye'ye dönerek sahnelere kaldığı yerden devam etmeye karar vermişti. Fakat bu dönüş, yalnızca yeni şarkılarıyla değil, değişen görüntüsüyle de gündem olacaktı!