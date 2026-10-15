Cenazedeki Feryadı Yürek Dağlamıştı: Atilla Taş'tan Kızı Sezen Taş'a Son Veda!
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Geçtiğimiz günlerde 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın ölümüyle yıkılan Atilla Taş, cenaze törenindeki feryadıyla hepimizin yüreğini dağlamıştı. Kızını son yolculuğuna uğurlarken ayakta durmakta güçlük çeken ünlü şarkıcı, o günden bu yana sessizliğini koruyordu. Atilla Taş, günler sonra sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir paylaşımla ilk kez konuştu.
Kendisine destek olan herkese teşekkür eden acılı babanın, kızından geriye kalan iki torununa ve dinmeyen özlemine ilişkin sözleri boğazları düğümledi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Atilla Taş, geçtiğimiz günlerde bir babanın yaşayabileceği en büyük acılardan biriyle karşı karşıya kaldı. Henüz 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın ölümüyle sarsılan ünlü şarkıcının cenazedeki feryadı hafızalara kazınmıştı.
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Atilla Taş, günler süren sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı yürek burkan paylaşımla bozdu. “Kızıma hasretim hiç bitmeyecek” diyen acılı baba, iki torunu için güçlü kalmak zorunda olduğunu anlattı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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