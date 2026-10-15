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Cenazedeki Feryadı Yürek Dağlamıştı: Atilla Taş'tan Kızı Sezen Taş'a Son Veda!

Cenazedeki Feryadı Yürek Dağlamıştı: Atilla Taş'tan Kızı Sezen Taş'a Son Veda!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 18:57
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Geçtiğimiz günlerde 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın ölümüyle yıkılan Atilla Taş, cenaze törenindeki feryadıyla hepimizin yüreğini dağlamıştı. Kızını son yolculuğuna uğurlarken ayakta durmakta güçlük çeken ünlü şarkıcı, o günden bu yana sessizliğini koruyordu. Atilla Taş, günler sonra sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir paylaşımla ilk kez konuştu. 

Kendisine destek olan herkese teşekkür eden acılı babanın, kızından geriye kalan iki torununa ve dinmeyen özlemine ilişkin sözleri boğazları düğümledi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Atilla Taş, geçtiğimiz günlerde bir babanın yaşayabileceği en büyük acılardan biriyle karşı karşıya kaldı. Henüz 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın ölümüyle sarsılan ünlü şarkıcının cenazedeki feryadı hafızalara kazınmıştı.

Atilla Taş, geçtiğimiz günlerde bir babanın yaşayabileceği en büyük acılardan biriyle karşı karşıya kaldı. Henüz 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın ölümüyle sarsılan ünlü şarkıcının cenazedeki feryadı hafızalara kazınmıştı.

8 Ekim'de Mersin'in Erdemli ilçesinden gelen acı haber, hepimizi derinden üzmüştü. Atilla Taş'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezen Taş, yaşadığı apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetmişti.

İki çocuk annesi olan 34 yaşındaki Sezen Taş'ın ölümünün ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmış, genç kadının cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılmıştı. Ölümüne yol açan olayın tüm ayrıntıları henüz netlik kazanmazken, Atilla Taş'ın geçmişte kızıyla ilgili yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcının yıllar önce katıldığı bir programda, kendisinin çok iyi bir baba olamadığını ancak Sezen'in çok iyi bir evlat olduğunu söylediği sözler, yaşanan acının ardından hepimizi bir kez daha hüzünlendirmişti.

Sezen Taş, 9 Ekim'de Mersin'deki Mezitli Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı. Kızının tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğulan Atilla Taş'ın “Babam, ben geldim babam” diyerek feryat ettiği anlar yürekleri dağlamıştı. Acılı babayı yakınları teselli etmeye çalışırken Sezen Taş'ın annesi İlkay Sarıköse de cenaze boyunca gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Kızını toprağa verdikten sonra sessizliğe bürünen Atilla Taş, günler sonra ilk kez konuştu. Bu kez cenazedeki feryadı değil, kızına duyduğu özlemi anlattığı satırlar hepimizin içini burktu.

Atilla Taş, günler süren sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı yürek burkan paylaşımla bozdu. “Kızıma hasretim hiç bitmeyecek” diyen acılı baba, iki torunu için güçlü kalmak zorunda olduğunu anlattı.

Atilla Taş, günler süren sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı yürek burkan paylaşımla bozdu. “Kızıma hasretim hiç bitmeyecek” diyen acılı baba, iki torunu için güçlü kalmak zorunda olduğunu anlattı.

Atilla Taş, 15 Ekim'de Instagram hesabından yaptığı uzun açıklamayla hem yaşadığı acıyı dile getirdi hem de kendisine destek olan herkese teşekkür etti. “Acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Hala çok güçsüzüm.” sözleriyle paylaşımına başlayan Taş, Türkiye'nin dört bir yanından gördüğü desteğin kendisi için ne kadar kıymetli olduğunu anlattı. Cenazeye katılmadıkları için eleştirilen sanatçı dostlarına da değinen ünlü şarkıcı, olayın ani gelişmesi ve cenazenin farklı bir şehirde düzenlenmesi nedeniyle yalnız görünmüş olabileceğini ancak arkadaşlarının kendisini arayıp sorduğunu belirtti.

Siyasi görüşü ve düşüncesi ne olursa olsun pek çok insanın acısını paylaştığını söyleyen Taş, “Bizler bir aileymişiz oysa, acı yoldan öğrendim.” ifadelerini kullandı. Ancak paylaşımın en dokunaklı kısmı, kızından geriye kalan iki torunundan ve Sezen'e duyduğu özlemden bahsettiği satırlardı.

“Şimdi evladımdan yadigar iki kuzumla ilgilenip onlara sahip çıkmak istiyorum. Benim kızım dünya iyisiydi, onu çok özlüyorum. O artık tüm Türkiye'nin kızı, evladı, canı.” Sevdiklerine sarılmaları, onları öpmeleri ve sevgilerini söylemeleri için herkese seslenen Atilla Taş, kızına duyduğu hasretin hiçbir zaman bitmeyeceğini de dile getirdi. “Kızıma hasretim hiç bitmeyecek.” dedi.

Henüz kendisini iyi hissetmediğini söyleyen acılı baba, aramalarına dönemediği herkesten özür dileyerek sözlerini şöyle tamamladı: “Kusuruma bakmayın iyi değilim henüz ama torunlarım için biliyorum olmak zorundayım.” 

Kızının ardından ilk kez konuşan Atilla Taş'ın sözleri, evlat acısının ne kadar tarifsiz olduğunu bir kez daha hatırlattı. Sezen Taş'a bir kez daha Allah'tan rahmet, başta ailesi ve çocukları olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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