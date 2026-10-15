Cenazedeki Feryadı Yürek Dağlamıştı: Atilla Taş'tan Kızı Sezen Taş'a Son Veda!

Atilla Taş, 15 Ekim'de Instagram hesabından yaptığı uzun açıklamayla hem yaşadığı acıyı dile getirdi hem de kendisine destek olan herkese teşekkür etti. “Acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Hala çok güçsüzüm.” sözleriyle paylaşımına başlayan Taş, Türkiye'nin dört bir yanından gördüğü desteğin kendisi için ne kadar kıymetli olduğunu anlattı. Cenazeye katılmadıkları için eleştirilen sanatçı dostlarına da değinen ünlü şarkıcı, olayın ani gelişmesi ve cenazenin farklı bir şehirde düzenlenmesi nedeniyle yalnız görünmüş olabileceğini ancak arkadaşlarının kendisini arayıp sorduğunu belirtti.

Siyasi görüşü ve düşüncesi ne olursa olsun pek çok insanın acısını paylaştığını söyleyen Taş, “Bizler bir aileymişiz oysa, acı yoldan öğrendim.” ifadelerini kullandı. Ancak paylaşımın en dokunaklı kısmı, kızından geriye kalan iki torunundan ve Sezen'e duyduğu özlemden bahsettiği satırlardı.

“Şimdi evladımdan yadigar iki kuzumla ilgilenip onlara sahip çıkmak istiyorum. Benim kızım dünya iyisiydi, onu çok özlüyorum. O artık tüm Türkiye'nin kızı, evladı, canı.” Sevdiklerine sarılmaları, onları öpmeleri ve sevgilerini söylemeleri için herkese seslenen Atilla Taş, kızına duyduğu hasretin hiçbir zaman bitmeyeceğini de dile getirdi. “Kızıma hasretim hiç bitmeyecek.” dedi.

Henüz kendisini iyi hissetmediğini söyleyen acılı baba, aramalarına dönemediği herkesten özür dileyerek sözlerini şöyle tamamladı: “Kusuruma bakmayın iyi değilim henüz ama torunlarım için biliyorum olmak zorundayım.”

Kızının ardından ilk kez konuşan Atilla Taş'ın sözleri, evlat acısının ne kadar tarifsiz olduğunu bir kez daha hatırlattı. Sezen Taş'a bir kez daha Allah'tan rahmet, başta ailesi ve çocukları olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz.