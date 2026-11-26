Düzenleme Resmen Meclis'te: 2,2 Milyon Kişinin 5,6 Milyar Liralık GSS Borcu Silinecek
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AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifinin Genel Kurul'daki görüşmeleri başladı. Teklifle 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının tahsilinden vazgeçiliyor; 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin liralık borcu silinecek. Borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları da kapsama giriyor.
Prim borcu 2017 öncesine dayanan 2,2 milyon kişinin sicili temizleniyor.
Genel Kurul'da muhalefet, aynı affın yıllardır tekrarlanmasına ve torba kanun yöntemine tepki gösterdi.
Teklif yalnızca borç silmiyor: yenilenebilir enerjiden yatırım fonlarına uzanan çok sayıda başlık var.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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