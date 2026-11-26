AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamasına göre teklif, 1 Ocak 2017'den önceki ödenmemiş GSS prim borçlarını ve bunlara bağlı gecikme cezası ile gecikme zamlarını kapsıyor. 2 milyon 199 bin 869 vatandaşın toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin liralık borcu terkin edilecek. Rakamlar, kişi başına düşen ortalama borcun yaklaşık 2 bin 558 lira olduğunu gösteriyor.

Düzenleme aynı zamanda kamu üniversite hastanelerinin 2026 yılı götürü bedel sözleşmelerinden doğan tahakkuk farklarını da siliyor. Komisyon aşamasında aktarılan bilgilere göre, hükmün yayımlandığı tarihe kadar bu süreler için ödenmiş primler iade ya da mahsup edilmeyecek; yani borcunu zamanında yatıranlar geri ödeme alamayacak. Benzer bir düzenlemeyle 2025'te yaklaşık 1 milyon 477 bin kişinin 3,2 milyar liralık borcu silinmişti.