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1 Milyon Kişinin Borcu Silinecek! Teklif Meclis’e Sunuldu

1 Milyon Kişinin Borcu Silinecek! Teklif Meclis’e Sunuldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.11.2026 - 15:23
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Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik bir sosyal güvenlik düzenlemesi için düğmeye basıldı. 1 Ocak 2017 öncesi yaklaşık 1 milyon kişinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları silinecek. Söz konusu kanun teklifi Meclis'e sunuldu.

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1 Ocak 2017 öncesi 1 milyon kişinin GSS borcu silinecek.

1 Ocak 2017 öncesi 1 milyon kişinin GSS borcu silinecek.

1 milyon kişinin GSS prim borcunun silinmesini öngören kanun teklifi Meclis'e sunuldu. 

Hazırlanan torba kanun teklifinin detaylarına göre, özellikle gelir testi yaptırmış ancak prim ödeme gücü bulamadığı için geçmiş dönemlerde borç yükü altına giren vatandaşlar rahat bir nefes alacak. 

Kimlerin borcu silinecek?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanların borcu silinecek. 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS prim borçlarının tamamen silinmesi öngörülüyor.

Herhangi bir resmi sosyal güvencesi bulunmayan, bu nedenle GSS sistemi çatısı altında tescil edilen ancak primlerini yatıramayan yaklaşık 1 milyon vatandaşın bu düzenlemeden doğrudan faydalanması bekleniyor. Öğrencilerden işsiz kalanlara, gelir testi sonucuna göre prim borcu tahakkuk eden ancak ödeme imkanı bulamayan kesimlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu adım, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde yaşadığı idari engellerin de önüne geçmeyi amaçlıyor.

Teklif, Meclis'e sunuldu? Torba Kanun süreci nasıl ilerleyecek?

Teklif, Meclis'e sunuldu? Torba Kanun süreci nasıl ilerleyecek?

Meclis Başkanlığına sunulmasının ardından hızlı bir yasama sürecine girmesi beklenen 15 maddelik teklif, ilk olarak ilgili komisyonlarda ele alınacak.

Borçlar ne zaman silinecek?

Komisyon görüşmelerinin ardından TBMM Genel Kurulu gündemine taşınacak olan teklifin, takvim sıkışıklığı bulunan bazı enerji mevzuatı düzenlemeleriyle birlikte kısa süre içinde kanunlaşarak Resmî Gazete'de yayımlanması planlanıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, milyonlarca liralık eski borç stoku devlet tarafından silinmiş olacak.

Teklifin yasalaşacağına dair net tarih henüz belli değil.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu nedir ve kimleri kapsıyor?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu nedir ve kimleri kapsıyor?

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin en temel yapı taşlarından biri olan Genel Sağlık Sigortası (GSS), hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden eşit ve ücretsiz bir şekilde faydalanmasını amaçlayan zorunlu bir sigorta koludur. 

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren ülkemizde herkesi kapsayacak şekilde zorunlu hale getirilen sistem, çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna (Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SGK) bağlı olmayan kişileri re'sen tescil eder. Bu kapsamdaki kişilerin her ay düzenli olarak belirli bir prim ödemesi gerekmektedir. 

Ancak gelir testi yaptırmayan ya da gelir testi sonucuna rağmen prim ödeme gücü bulamayan vatandaşların biriken ödemeleri, zamanla 'GSS prim borcu' olarak kayıtlara geçer.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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