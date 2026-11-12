1 Milyon Kişinin Borcu Silinecek! Teklif Meclis’e Sunuldu
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Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik bir sosyal güvenlik düzenlemesi için düğmeye basıldı. 1 Ocak 2017 öncesi yaklaşık 1 milyon kişinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları silinecek. Söz konusu kanun teklifi Meclis'e sunuldu.
1 Ocak 2017 öncesi 1 milyon kişinin GSS borcu silinecek.
Teklif, Meclis'e sunuldu? Torba Kanun süreci nasıl ilerleyecek?
Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu nedir ve kimleri kapsıyor?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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