1 Milyon Kişinin Borcu Silinecek! Teklif Meclis’e Sunuldu

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin en temel yapı taşlarından biri olan Genel Sağlık Sigortası (GSS), hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden eşit ve ücretsiz bir şekilde faydalanmasını amaçlayan zorunlu bir sigorta koludur.

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren ülkemizde herkesi kapsayacak şekilde zorunlu hale getirilen sistem, çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna (Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SGK) bağlı olmayan kişileri re'sen tescil eder. Bu kapsamdaki kişilerin her ay düzenli olarak belirli bir prim ödemesi gerekmektedir.

Ancak gelir testi yaptırmayan ya da gelir testi sonucuna rağmen prim ödeme gücü bulamayan vatandaşların biriken ödemeleri, zamanla 'GSS prim borcu' olarak kayıtlara geçer.