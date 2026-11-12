Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekli Maaşı İçin 'Güçlü' Talimat Verdi
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Ocak 2027 zammını bekleyen milyonlarca emekli için Meclis'ten yeni bir mesaj geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, emekli maaşlarında iyileştirmeye yönelik çalışmanın sürdüğünü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi yönetimine 'güçlü talimat' verdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı için 'güçlü' talimat.
Emekliler için yeni düzenleme gelecek. Gözler Aralık ayında.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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