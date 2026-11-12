Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekli Maaşı İçin 'Güçlü' Talimat Verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen 'Emeklilerle ilgili AK Parti'nin bir çalışması var. Bunun şekli belli oldu mu?' sorusuna verdiği cevapta sürecin henüz sonuçlanmadığını, ancak talimatın en üst düzeyden geldiğini anlattı.

Gül'ün sözleri şöyle:

'Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hem kabinede hem MKYK'de ekonomi yönetimine talimatlarını verdiler. Emeklilerimizin hak ettiği bir maaşa kavuşmaları hususunda güçlü talimatları oldu ve Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, ekonomi yönetimimiz bu konuyu çalışıyor. En hakkaniyetli, en vatandaşlarımızın memnun olacağı şekilde bir sonuç olacaktır diye inanıyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kanunlaşır.'

Gül, Erdoğan'ın vatandaşların hayat pahalılığına ve enflasyona ezdirilmemesi yönünde güçlü talimatları bulunduğunu da vurguladı. Açıklamada herhangi bir rakam ya da oran paylaşılmadı. Masadaki formülün ayrıntısı hâlâ Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü teknik çalışmaya bağlı.