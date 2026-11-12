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Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekli Maaşı İçin 'Güçlü' Talimat Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekli Maaşı İçin 'Güçlü' Talimat Verdi

Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.11.2026 - 14:56
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Ocak 2027 zammını bekleyen milyonlarca emekli için Meclis'ten yeni bir mesaj geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, emekli maaşlarında iyileştirmeye yönelik çalışmanın sürdüğünü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi yönetimine 'güçlü talimat' verdiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı için 'güçlü' talimat.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı için 'güçlü' talimat.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen 'Emeklilerle ilgili AK Parti'nin bir çalışması var. Bunun şekli belli oldu mu?' sorusuna verdiği cevapta sürecin henüz sonuçlanmadığını, ancak talimatın en üst düzeyden geldiğini anlattı.

Gül'ün sözleri şöyle:

'Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hem kabinede hem MKYK'de ekonomi yönetimine talimatlarını verdiler. Emeklilerimizin hak ettiği bir maaşa kavuşmaları hususunda güçlü talimatları oldu ve Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, ekonomi yönetimimiz bu konuyu çalışıyor. En hakkaniyetli, en vatandaşlarımızın memnun olacağı şekilde bir sonuç olacaktır diye inanıyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kanunlaşır.'

Gül, Erdoğan'ın vatandaşların hayat pahalılığına ve enflasyona ezdirilmemesi yönünde güçlü talimatları bulunduğunu da vurguladı. Açıklamada herhangi bir rakam ya da oran paylaşılmadı. Masadaki formülün ayrıntısı hâlâ Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü teknik çalışmaya bağlı.

Emekliler için yeni düzenleme gelecek. Gözler Aralık ayında.

Emekliler için yeni düzenleme gelecek. Gözler Aralık ayında.

Takvime ilişkin en net sinyal daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gelmişti. Şimşek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını, artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşündüklerini söylemişti. Bakana göre nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık ayında yapılacak ve bütçenin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Otomatik zam tarafında ise hesap büyük ölçüde netleşti. Temmuz-Ekim dönemindeki birikimli enflasyon yüzde 8,28'e ulaştı. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı enflasyon farkının şimdiden garantilenen bölümü anlamına geliyor. Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta, Aralık verisi ise Ocak başında açıklandığında altı aylık oran kesinleşecek.

Bugün 23.552 TL olan en düşük emekli aylığının ne kadar artacağı ise Gül'ün işaret ettiği kanun düzenlemesine bağlı. Çünkü en düşük aylıktaki artış, enflasyon farkından bağımsız olarak ayrıca yasal düzenleme gerektiriyor. Kulislerde seyyanen ödeme ve refah payı seçeneklerinin birlikte değerlendirildiği konuşulurken, nihai rakamın Meclis'e gelecek teklifle belli olması bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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