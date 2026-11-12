GSS Prim Borçları Silinecek mi? Genel Sağlık Sigortası Affı Kimleri Kapsıyor, Borç Nasıl Sorgulanır?
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Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanları ilgilendiren yeni bir düzenleme Meclis'e geldi. Kanun teklifine göre 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte silinecek. GSS prim borcu nedir, af kimleri kapsıyor, borcunuz olup olmadığını nasıl öğrenirsiniz?
Tüm merak edilenleri derledik.
GSS prim borçları silinecek mi?
GSS affı kimleri kapsayacak?
GSS prim borcu nedir, kimler prim ödemek zorunda?
GSS prim borcu nasıl sorgulanır?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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