GSS Prim Borçları Silinecek mi? Genel Sağlık Sigortası Affı Kimleri Kapsıyor, Borç Nasıl Sorgulanır?

Genel Sağlık Sigortası, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için kurulan zorunlu bir sigorta. 1 Ocak 2012'den itibaren herkesi kapsayacak şekilde uygulanıyor. Çalışmayan ya da başka bir yerden sigortalı olmayan kişiler, sisteme kendiliğinden tescil ediliyor.

Prim tutarı gelir testine göre belirleniyor. Hanede kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinden azsa prim devlet tarafından ödeniyor. Gelir bu sınırın üzerindeyse prim kişinin kendisi tarafından ödeniyor. Ödenmeyen primler ise zamanla gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte GSS prim borcu olarak birikiyor.