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GSS Prim Borçları Silinecek mi? Genel Sağlık Sigortası Affı Kimleri Kapsıyor, Borç Nasıl Sorgulanır?

GSS Prim Borçları Silinecek mi? Genel Sağlık Sigortası Affı Kimleri Kapsıyor, Borç Nasıl Sorgulanır?

SGK
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 16:24
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Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanları ilgilendiren yeni bir düzenleme Meclis'e geldi. Kanun teklifine göre 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte silinecek. GSS prim borcu nedir, af kimleri kapsıyor, borcunuz olup olmadığını nasıl öğrenirsiniz?

Tüm merak edilenleri derledik.

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GSS prim borçları silinecek mi?

GSS prim borçları silinecek mi?

AK Parti milletvekillerinin Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında hazırladığı kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Teklifte, 1 Ocak 2017 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primlerinin tahsilinden vazgeçilmesi yer alıyor. Gecikme cezası ve gecikme zammı gibi borca bağlı ek tutarlar da bu kapsamda siliniyor.

Borçların silinmesi için teklifin önce ilgili komisyonda, ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Düzenlemenin ne zaman yasalaşacağına dair net bir tarih henüz açıklanmadı.

GSS affı kimleri kapsayacak?

GSS affı kimleri kapsayacak?

Düzenleme, 1 Ocak 2017 tarihinden önceki dönemlere ait GSS prim borcunu ödememiş olan herkesi kapsıyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre bu adımdan yaklaşık 1 milyon kişi yararlanacak.

Bunlar çoğunlukla herhangi bir sosyal güvencesi olmadığı için GSS kapsamında tescil edilen, ancak primlerini ödeyemeyen kişiler. Teklif yalnızca 2017 öncesini kapsıyor. 1 Ocak 2017 ve sonrasında oluşan GSS borçları için bir silme düzenlemesi yer almıyor.

GSS prim borcu nedir, kimler prim ödemek zorunda?

GSS prim borcu nedir, kimler prim ödemek zorunda?

Genel Sağlık Sigortası, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için kurulan zorunlu bir sigorta. 1 Ocak 2012'den itibaren herkesi kapsayacak şekilde uygulanıyor. Çalışmayan ya da başka bir yerden sigortalı olmayan kişiler, sisteme kendiliğinden tescil ediliyor.

Prim tutarı gelir testine göre belirleniyor. Hanede kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinden azsa prim devlet tarafından ödeniyor. Gelir bu sınırın üzerindeyse prim kişinin kendisi tarafından ödeniyor. Ödenmeyen primler ise zamanla gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte GSS prim borcu olarak birikiyor.

GSS prim borcu nasıl sorgulanır?

GSS prim borcu nasıl sorgulanır?

GSS prim borcunuz olup olmadığını e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. Bunun için e-Devlet'e T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapıp Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 'Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama' hizmetini açmanız yeterli.

Bu ekranda GSS tescil kaydınızı ve varsa prim borcunuzu görebilirsiniz. Borcunuzun hangi döneme ait olduğunu kontrol ederek 1 Ocak 2017 öncesine ait kısmın düzenleme kapsamına girip girmediğini anlayabilirsiniz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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