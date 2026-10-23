1 Milyondan Fazla Kişinin Borcu 2027'den Önce Silinecek

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre AK Parti, uzun süredir ödenmeyen GSS prim borçlarına yönelik yeni bir adım hazırlığında. Düzenlemenin merkezinde, üzerinden 10 yıldan uzun zaman geçmiş borçlar yer alıyor. Bu kapsamda 2017 yılında biriken GSS prim borçlarının kayıtlardan tamamen silinmesi planlanıyor. Adımın 1 milyonu aşkın vatandaşın borç kaydını doğrudan etkilemesi öngörülüyor.

Bu tür bir silme ilk kez gündeme gelmiyor. Aynı 10 yıllık süre gerekçesiyle daha önce 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait GSS prim borçları da silinmişti. Yeni düzenlemeyle sıranın 2017 borçlarına gelmesi, yıllardır biriken alacak kayıtlarının bir bölümünün daha temizlenmesi anlamına geliyor. Düzenleme yasalaşırsa, borcu silinecek kişilerin ayrıca bir başvuru yapması gerekip gerekmeyeceği de merak edilen konular arasında.

Çalışmayla vatandaşların kamuya olan borç yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Bunun yanında prim borcu nedeniyle zorluk yaşayan kişilerin sağlık hizmetlerine erişiminin de kolaylaştırılması hedefleniyor.