article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
1 Milyondan Fazla Kişinin Borcu 2027'den Önce Silinecek

1 Milyondan Fazla Kişinin Borcu 2027'den Önce Silinecek

SGK Sağlık Bakanlığı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
23.10.2026 - 17:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme gündemde. AK Parti, üzerinden 10 yılı aşkın süre geçen GSS prim borçları için çalışma başlattı. Hazırlanan düzenlemeyle 1 milyondan fazla kişinin 2017 yılına ait prim borcunun silinmesi bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1 milyonu aşkın kişinin borcu silinecek.

1 milyonu aşkın kişinin borcu silinecek.

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre AK Parti, uzun süredir ödenmeyen GSS prim borçlarına yönelik yeni bir adım hazırlığında. Düzenlemenin merkezinde, üzerinden 10 yıldan uzun zaman geçmiş borçlar yer alıyor. Bu kapsamda 2017 yılında biriken GSS prim borçlarının kayıtlardan tamamen silinmesi planlanıyor. Adımın 1 milyonu aşkın vatandaşın borç kaydını doğrudan etkilemesi öngörülüyor.

Bu tür bir silme ilk kez gündeme gelmiyor. Aynı 10 yıllık süre gerekçesiyle daha önce 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait GSS prim borçları da silinmişti. Yeni düzenlemeyle sıranın 2017 borçlarına gelmesi, yıllardır biriken alacak kayıtlarının bir bölümünün daha temizlenmesi anlamına geliyor. Düzenleme yasalaşırsa, borcu silinecek kişilerin ayrıca bir başvuru yapması gerekip gerekmeyeceği de merak edilen konular arasında.

Çalışmayla vatandaşların kamuya olan borç yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Bunun yanında prim borcu nedeniyle zorluk yaşayan kişilerin sağlık hizmetlerine erişiminin de kolaylaştırılması hedefleniyor.

2027'den önce yasalaşması bekleniyor.

2027'den önce yasalaşması bekleniyor.

GSS prim borcu yüzünden sağlık hizmetlerinden yararlanmakta güçlük çeken vatandaşlar için takvim de işliyor. Primini ödemeyenlerin sağlık hizmetlerini kullanabilme süresi 31 Aralık'ta sona eriyor. Bu nedenle düzenlemenin yeni yıl gelmeden yasalaşması planlanıyor. Metnin ayrıntılarının ve kapsamına girecek başka maddelerin, teklif Meclis'e sunulduğunda netleşmesi bekleniyor.

Genel Sağlık Sigortası sistemi 2012 yılında yürürlüğe girdi. Sigortalı bir işte çalışmayan vatandaşlar sistem kapsamında otomatik olarak GSS'li sayılıyor. Prim ödeme gücü olmayan kişilerin primleri devlet tarafından karşılanırken, ödeme gücü bulunanlar bu yıl aylık 1.981 lira prim ödemekle yükümlü.

Primin devlet tarafından karşılanabilmesi için gelir testi yaptırmak gerekiyor. Vatandaşlar, ikamet ettikleri yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurarak bu testi yaptırabiliyor. Hanede kişi başına düşen gelirin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu belirlenirse prim yükü devlete geçiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın