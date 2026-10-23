1 Milyondan Fazla Kişinin Borcu 2027'den Önce Silinecek
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Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme gündemde. AK Parti, üzerinden 10 yılı aşkın süre geçen GSS prim borçları için çalışma başlattı. Hazırlanan düzenlemeyle 1 milyondan fazla kişinin 2017 yılına ait prim borcunun silinmesi bekleniyor.
1 milyonu aşkın kişinin borcu silinecek.
2027'den önce yasalaşması bekleniyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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