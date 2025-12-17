GSS Borcu Olanlar Dikkat: 1 Ocak 2016’dan Önceki Tüm Borçlar ve Faizler Silenecek!
Yakın zamanda TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen 11. Yargı Paketi ile, 1 Ocak 2016’dan önceki Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları ve bu borçlara ilişkin faizlerin silinmesi öngörülüyor. Düzenleme kapsamında 1 milyon 477 bin kişinin ödenmemiş borçları sıfırlanacak, devlet ise toplam 3,2 milyar liralık alacaktan vazgeçmiş olacak.
Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin kısa süre içinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.
