GSS Borcu Olanlar Dikkat: 1 Ocak 2016'dan Önceki Tüm Borçlar ve Faizler Silenecek!

GSS Borcu Olanlar Dikkat: 1 Ocak 2016’dan Önceki Tüm Borçlar ve Faizler Silenecek!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
17.12.2025 - 14:12

Yakın zamanda TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen 11. Yargı Paketi ile, 1 Ocak 2016’dan önceki Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları ve bu borçlara ilişkin faizlerin silinmesi öngörülüyor. Düzenleme kapsamında 1 milyon 477 bin kişinin ödenmemiş borçları sıfırlanacak, devlet ise toplam 3,2 milyar liralık alacaktan vazgeçmiş olacak.

Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin kısa süre içinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

Kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen teklifin, çok sayıda vatandaşın GSS borcunu kapsadığı ortaya çıktı.

Düzenlemeye göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile bu primlere bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Bu kapsamda, 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği toplam 3,2 milyar liralık GSS prim borcu silinecek. Özellikle çeşitli nedenlerle ödenemeyen ya da unutulan düşük tutarlı borçları kapsayan düzenlemenin, yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
