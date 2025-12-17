GSS Borcu Olanlar Dikkat: 1 Ocak 2016’dan Önceki Tüm Borçlar ve Faizler Silenecek!

Kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen teklifin, çok sayıda vatandaşın GSS borcunu kapsadığı ortaya çıktı.

Düzenlemeye göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile bu primlere bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Bu kapsamda, 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği toplam 3,2 milyar liralık GSS prim borcu silinecek. Özellikle çeşitli nedenlerle ödenemeyen ya da unutulan düşük tutarlı borçları kapsayan düzenlemenin, yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor.